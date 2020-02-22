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22.02.2020 20:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске убили заступившегося за девушек подростка

Текст: Мария Лисина (Челябинск)

В Челябинске по горячим следам задержан предполагаемый убийца подростка. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили в региональном управлении СК РФ.

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Трагедия произошла накануне в центре города. Известно, что компания молодых людей решила вступиться за девушек, к которым на улице приставали подвыпившие мужчины. В результате 27-летний мужчина достал нож и ранил подростков. От ранения в грудь один из ребят погиб на месте, а его товарищ сейчас находится в больнице.

Все расходы, связанные с его захоронением, пообещала взять на себя администрация города: у погибшего не было родителей и он находился под опекой.

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