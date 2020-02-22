Российские зенитно-ракетные комплексы прибыли в Сербию

Первая часть российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" доставлена в Сербию, сообщил сербский министр обороны Александар Вулин.

По словам военного, на аэродром в Батайнице прибыла первая часть системы "Панцирь-С1". Тем самым Сербия усиливает свою оборонную мощь и потенциал сдерживания.

По данным сербских СМИ, из России в Сербию через воздушное пространство Болгарии доставлены два из шести комплексов, приобретенных Белградом. Окончательные договоренности о поставках вооружений были достигнуты в ходе визита в Белград главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 17 февраля. Сербские военные прошли обучение на комплексах и готовы к работе с новой техникой. Президент Сербии Александар Вучич отметил, что ЗРК позволит отразить воздушное нападение в любых погодных условиях.

Ранее США выражали обеспокоенность по поводу заинтересованности Сербии в российских системах противовоздушной обороны, информирует портал focus-news.net. "Конечно, мы обеспокоены не только размещением российской военной техники на сербской территории, но и возможностью Сербии приобретать значительные военные системы", - заявил специальный посланник США Мэтью Палмер.