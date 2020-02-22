Совфед: Эпидемия коронавируса имеет естественное происхождение

У коронавируса, скорее всего, природное происхождение, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Так сенатор прокомментировал обвинения США в адрес РФ в дезинформации о коронавирусе. Ранее источники в Госдепартаменте США заявляли, что "в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе".

"Я считаю, что у коронавируса природное происхождение", - цитирует РИА Новости слова сенатора.

Рязанский отметил, что примерно полгода назад в комитет приходил врач, специалист по ветеринарии, который рассказал об уничтожении большого поголовья свиней в Китае, которые были заражены африканской чумой.

"По словам этого специалиста, крупным эпидемиям зачастую предшествуют массовые заболевания у животных, поскольку животный мир более чутко реагирует на различные инфекции", - рассказал Рязанский.

Сенатор отметил, что похожая картина была и перед эпидемиями птичьего и свиного гриппа.