Тема суррогатного материнства вызывает много споров. Представители различных сообществ выступают против этого явления, так как это унижает положение женщины, чьим телом пользуются как инкубатором. Глава Всемирного Конгресса Семей Брайан Браун поделился, как обстоят дела с суррогатным материнством в США, а также, как представители религиозных сообществ относятся к такому способу появления детей в семье.

Насколько актуален вопрос суррогатного материнства в США на данный момент?

Брайан Браун: Для начала надо понимать исторический контекст легализации суррогатного материнства. Это решение было принято достаточно быстро, одномоментно, без особых дискуссий на этот счёт. И только сейчас люди начали задумываться: а действительно ли это этично? Не используем ли мы женский организм, женские матки как какие-то сосуды, которые вынашивают чужих детей? В целом, пользоваться услугами суррогатного материнства - неправильно по отношению к самим женщинам. В этом плане другие страны находятся в куда лучшем положении: запрет суррогатного материнства займёт куда меньше времени, чем у нас. В США легализация суррогатного материнства произошла достаточно давно и быстро, поэтому процесс его запрета может занять приличное время.

Часто ли в наши дни американские пары обращаются к услугам суррогатного материнства?

Брайан Браун: На самом деле, да. Это связано с тем, что этическая составляющая суррогатного материнства никогда особо не обсуждалась. И это привело к тому, что многие пары даже не задумываются о другой стороне суррогатного материнства, о самих матерях. Американские пары, неспособные иметь детей, считают, что это абсолютно нормальное явление, поэтому нередко к нему прибегают.

Суррогатное материнство в РФ стоит дешевле, чем в США

Существуют ли в США какие-либо законы, регулирующие положение о суррогатном материнстве?

Брайан Браун: В нашей стране существует определённое регулирование суррогатного материнства, но, опять-таки, оно не на том уровне, на котором должно было быть. Проблема заключается в том, что в США не существовало каких-либо законов по поводу суррогатного материнства. В 70-е и 80-е года произошла его популяризация, потому что не существовало абсолютно никаких федеральных законов. Например, даже сейчас в штате Пенсильвания нет регулирования суррогатного материнства. То есть суррогатное материнство не было официально легализовано, оно просто никогда не было запрещено. На данный момент не существует какого-либо федерального закона, регулирующего суррогатное материнство. В некоторых штатах есть законы касаемо суррогатного материнства, но они не запрещают его, а скорее ограничивают. Но даже этот факт не влечёт за собой сокращения обращений к суррогатному материнству. Люди просто едут в те штаты, где воспользоваться услугами суррогатных матерей проще и дешевле. Например, в Калифорнию или в Коннектикут.

Есть ли организации, в которые суррогатные матери могут обратиться за поддержкой и определённой помощью?

Брайан Браун: Да. Например, женщины могут обратиться в наш Всемирный Конгресс Семей за помощью. Стоит отметить, что для суррогатных матерей вынашивание становится чудовищным коммерческим процессом. По многочисленным примерам, которые мы видим на сегодняшний день, женщины нуждаются в определённой поддержке и даже защите. Также существуют такие организации, как "Остановите суррогатное материнство сейчас" (прим.ред. "Stop surrogacy now"). Такие группы просвещают людей о правах человека в целом. Они объясняют людям, что суррогатное материнство унижает человеческие права женщин, что его необходимо запретить. На мой взгляд, люди в США должны понять, что это явление является антифеминистическим, оно морально губительно для детей, рождённых таким путем, потому что зачастую они не знают матерей, выносивших их.

Вы упоминали феминстические сообщества. Известно, что большинство женщин выступают против такой эксплуатации тела. Какие главные аргументы против суррогатного материнства встречаются у таких сообществ?

Брайан Браун: Любой человек, который внимательно изучит вопрос суррогатного материнства, придёт к тому, что ситуация складывается следующим образом: пара, неспособная иметь детей, подписывает контракт и платит деньги. Тезис следующий: "Вы (суррогатная мама) будете вынашивать в течение 9 месяцев ребёнка, после чего мы просто заберём его себе". Это использование тела женщины, как инкубатора, что, опять-таки не является этичным по отношению к самой матери. Феминистическое сообщество разделяется во мнениях, как и любое сообщество: некоторые относятся к суррогатному материнству как к работе, за которую необходимо платить деньги. Несмотря на это, мы должны приложить все силы для того, чтобы прекратить это унизительное отношение к женскому телу. На мой взгляд, церковь может внести неоценимый вклад в решении этого вопроса. Надо не забывать, что мы также просто забираем ребёнка у выносившей матери, не давая возможности какого-либо общения.

У одних есть деньги, но нет возможности родить, у других - наоборот... Фото: EPA

Известно, что наличие в стране разрешения на суррогатное материнство также вскрывает и другие проблемы. Влечёт ли за собой суррогатное материнство классовое и материальное расслоение общества?

Брайан Браун: Да, конечно, так как, в первую очередь, услуга суррогатного материнства зачастую стоит очень дорого, особенно на Западе. С одной стороны, вы видим достаточно обеспеченных людей, которые по тем или иным причинам не могут выносить ребёнка. С другой - женщины из необеспеченного класса, которые нуждаются в деньгах ради выживания. Использование их организмов, основанное на контракте, где якобы оба подписанта абсолютно равноправны, является аморальным. У одной стороны есть деньги, у другой - нет, то есть с самого начала ни о каком равноправии не может идти и речи. Многие пары специально едут в менее обеспеченные страны, где люди нуждаются в деньгах, чтобы дешевле и проще воспользоваться услугами суррогатных матерей.

Все ли религиозные сообщества относится негативно к вопросам суррогатного материнства?

Брайан Браун: Как правило, самое яркое противостояние суррогатному материнству мы встречаем у представителей католицизма и православия. Конечно, стоит упомянуть, что мнения представителей протестантских сообществ разнятся: здесь мы не можем четко обозначить единую отрицательную позицию. На мой взгляд, люди, которые не верят ни во что, не осознают в полной мере той опасности, которое представляет суррогатное материнство.

Многие религиозные конфессии расходятся во мнениях по поводу многих вещей. Как вы считаете, разнятся ли аргументы разных религий касательно суррогатного материнства?

Брайан Браун: Я бы отметил, что все отрицательные аргументы по вопросам суррогатного материнства являются не сколько религиозными, сколько гуманистическими. Этическая составляющая этой проблемы подразумевает, что вне зависимости от веры, каждый человек признает священность человеческого организма. Таким образом, мы все приходим к одной точке: даже если вы являетесь атеистом, ваши доводы не противоречат религиозным. Эксплуатация женского тела недопустима.

Вы, как Глава Всемирного Конгресса Семей, можете поделиться его отношением к суррогатному материнству?

Брайан Браун: Наш конгресс, в первую очередь, расценивает суррогатное материнство как процесс, противоречащий классическому пониманию материнства. Женское тело не является товаром, который можно купить или продать. Также мы выступаем за то, что дети имеют полное право знать своих родителей и быть ими любимыми. Опять, вам не надо быть религиозным человеком, чтобы согласиться с тем, что такое отношение как матерям, так и к детям - недопустимо.

Несмотря на это, на данный момент существуют специализированные агентства, которые курируют суррогатную беременность. Знаете ли вы о существовании российских агентств, которые предоставляют американским парам услуги суррогатных матерей?

Да, я наслышан о таком явлении. Проблема в том, что в России не запрещено суррогатное материнство. Это вызывает ту ситуацию, о которой я уже говорил. Многие американские пары отправляются в Россию для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатных матерей, потому что это проще, чем в их штате. Мало того, в России суррогатное материнство, как правило, обходится гораздо дешевле, чем в Штатах. Да, в Российской Федерации есть законы, запрещающие однополым парам пользоваться услугами суррогатных матерей. Однако если произвести несложные математические вычисления, услуги российских агентств почти вдвое дешевле, чем американских. Таким образом, мы получаем ответ на вопрос - американские пары пользуются услугами российских суррогатных матерей, потому что это проще.

Суррогатное материнство влечёт за собой негативные последствия. Какие альтернативные решения вы предлагаете парам, неспособным зачать и выносить собственного ребёнка?

Реальность такова, что на сегодняшний момент мы наблюдаем неимоверное количество сирот, которые были бы счастливы обрести свою семью. Усыновление или удочерение является прекрасной возможностью, если вы хотите завести ребёнка, но не можете выносить собственного по различным медицинским причинам. Это является очевидным решением, которое представляет собой исключительно положительные последствия. У меня есть знакомая женатая пара, которые мечтали о ребёнке, но не могли его зачать. Они решили, что такова воля Божья, поэтому они полностью посвятили свою жизнь волонтёрской работе. Все решения проблемы бездетности принимает каждая пара самостоятельно, ведь вариантов действительно много. Усыновление или удочерение сирот из приютов является самой прекрасной возможностью, которая повлечет за собой неимоверное счастье как родителей, так и ребёнка.