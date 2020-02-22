Насколько актуален вопрос суррогатного материнства в США на данный момент?
Брайан Браун: Для начала надо понимать исторический контекст легализации суррогатного материнства. Это решение было принято достаточно быстро, одномоментно, без особых дискуссий на этот счёт. И только сейчас люди начали задумываться: а действительно ли это этично? Не используем ли мы женский организм, женские матки как какие-то сосуды, которые вынашивают чужих детей? В целом, пользоваться услугами суррогатного материнства - неправильно по отношению к самим женщинам. В этом плане другие страны находятся в куда лучшем положении: запрет суррогатного материнства займёт куда меньше времени, чем у нас. В США легализация суррогатного материнства произошла достаточно давно и быстро, поэтому процесс его запрета может занять приличное время.
Часто ли в наши дни американские пары обращаются к услугам суррогатного материнства?
Брайан Браун: На самом деле, да. Это связано с тем, что этическая составляющая суррогатного материнства никогда особо не обсуждалась. И это привело к тому, что многие пары даже не задумываются о другой стороне суррогатного материнства, о самих матерях. Американские пары, неспособные иметь детей, считают, что это абсолютно нормальное явление, поэтому нередко к нему прибегают.
Существуют ли в США какие-либо законы, регулирующие положение о суррогатном материнстве?
Брайан Браун: В нашей стране существует определённое регулирование суррогатного материнства, но, опять-таки, оно не на том уровне, на котором должно было быть. Проблема заключается в том, что в США не существовало каких-либо законов по поводу суррогатного материнства. В 70-е и 80-е года произошла его популяризация, потому что не существовало абсолютно никаких федеральных законов. Например, даже сейчас в штате Пенсильвания нет регулирования суррогатного материнства. То есть суррогатное материнство не было официально легализовано, оно просто никогда не было запрещено. На данный момент не существует какого-либо федерального закона, регулирующего суррогатное материнство. В некоторых штатах есть законы касаемо суррогатного материнства, но они не запрещают его, а скорее ограничивают. Но даже этот факт не влечёт за собой сокращения обращений к суррогатному материнству. Люди просто едут в те штаты, где воспользоваться услугами суррогатных матерей проще и дешевле. Например, в Калифорнию или в Коннектикут.
Есть ли организации, в которые суррогатные матери могут обратиться за поддержкой и определённой помощью?
Брайан Браун: Да. Например, женщины могут обратиться в наш Всемирный Конгресс Семей за помощью. Стоит отметить, что для суррогатных матерей вынашивание становится чудовищным коммерческим процессом. По многочисленным примерам, которые мы видим на сегодняшний день, женщины нуждаются в определённой поддержке и даже защите. Также существуют такие организации, как "Остановите суррогатное материнство сейчас" (прим.ред. "Stop surrogacy now"). Такие группы просвещают людей о правах человека в целом. Они объясняют людям, что суррогатное материнство унижает человеческие права женщин, что его необходимо запретить. На мой взгляд, люди в США должны понять, что это явление является антифеминистическим, оно морально губительно для детей, рождённых таким путем, потому что зачастую они не знают матерей, выносивших их.
Вы упоминали феминстические сообщества. Известно, что большинство женщин выступают против такой эксплуатации тела. Какие главные аргументы против суррогатного материнства встречаются у таких сообществ?
Брайан Браун: Любой человек, который внимательно изучит вопрос суррогатного материнства, придёт к тому, что ситуация складывается следующим образом: пара, неспособная иметь детей, подписывает контракт и платит деньги. Тезис следующий: "Вы (суррогатная мама) будете вынашивать в течение 9 месяцев ребёнка, после чего мы просто заберём его себе". Это использование тела женщины, как инкубатора, что, опять-таки не является этичным по отношению к самой матери. Феминистическое сообщество разделяется во мнениях, как и любое сообщество: некоторые относятся к суррогатному материнству как к работе, за которую необходимо платить деньги. Несмотря на это, мы должны приложить все силы для того, чтобы прекратить это унизительное отношение к женскому телу. На мой взгляд, церковь может внести неоценимый вклад в решении этого вопроса. Надо не забывать, что мы также просто забираем ребёнка у выносившей матери, не давая возможности какого-либо общения.
Известно, что наличие в стране разрешения на суррогатное материнство также вскрывает и другие проблемы. Влечёт ли за собой суррогатное материнство классовое и материальное расслоение общества?
Брайан Браун: Да, конечно, так как, в первую очередь, услуга суррогатного материнства зачастую стоит очень дорого, особенно на Западе. С одной стороны, вы видим достаточно обеспеченных людей, которые по тем или иным причинам не могут выносить ребёнка. С другой - женщины из необеспеченного класса, которые нуждаются в деньгах ради выживания. Использование их организмов, основанное на контракте, где якобы оба подписанта абсолютно равноправны, является аморальным. У одной стороны есть деньги, у другой - нет, то есть с самого начала ни о каком равноправии не может идти и речи. Многие пары специально едут в менее обеспеченные страны, где люди нуждаются в деньгах, чтобы дешевле и проще воспользоваться услугами суррогатных матерей.
Все ли религиозные сообщества относится негативно к вопросам суррогатного материнства?
Брайан Браун: Как правило, самое яркое противостояние суррогатному материнству мы встречаем у представителей католицизма и православия. Конечно, стоит упомянуть, что мнения представителей протестантских сообществ разнятся: здесь мы не можем четко обозначить единую отрицательную позицию. На мой взгляд, люди, которые не верят ни во что, не осознают в полной мере той опасности, которое представляет суррогатное материнство.
Многие религиозные конфессии расходятся во мнениях по поводу многих вещей. Как вы считаете, разнятся ли аргументы разных религий касательно суррогатного материнства?
Брайан Браун: Я бы отметил, что все отрицательные аргументы по вопросам суррогатного материнства являются не сколько религиозными, сколько гуманистическими. Этическая составляющая этой проблемы подразумевает, что вне зависимости от веры, каждый человек признает священность человеческого организма. Таким образом, мы все приходим к одной точке: даже если вы являетесь атеистом, ваши доводы не противоречат религиозным. Эксплуатация женского тела недопустима.
Вы, как Глава Всемирного Конгресса Семей, можете поделиться его отношением к суррогатному материнству?
Брайан Браун: Наш конгресс, в первую очередь, расценивает суррогатное материнство как процесс, противоречащий классическому пониманию материнства. Женское тело не является товаром, который можно купить или продать. Также мы выступаем за то, что дети имеют полное право знать своих родителей и быть ими любимыми. Опять, вам не надо быть религиозным человеком, чтобы согласиться с тем, что такое отношение как матерям, так и к детям - недопустимо.
Несмотря на это, на данный момент существуют специализированные агентства, которые курируют суррогатную беременность. Знаете ли вы о существовании российских агентств, которые предоставляют американским парам услуги суррогатных матерей?
Да, я наслышан о таком явлении. Проблема в том, что в России не запрещено суррогатное материнство. Это вызывает ту ситуацию, о которой я уже говорил. Многие американские пары отправляются в Россию для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатных матерей, потому что это проще, чем в их штате. Мало того, в России суррогатное материнство, как правило, обходится гораздо дешевле, чем в Штатах. Да, в Российской Федерации есть законы, запрещающие однополым парам пользоваться услугами суррогатных матерей. Однако если произвести несложные математические вычисления, услуги российских агентств почти вдвое дешевле, чем американских. Таким образом, мы получаем ответ на вопрос - американские пары пользуются услугами российских суррогатных матерей, потому что это проще.
Суррогатное материнство влечёт за собой негативные последствия. Какие альтернативные решения вы предлагаете парам, неспособным зачать и выносить собственного ребёнка?
Реальность такова, что на сегодняшний момент мы наблюдаем неимоверное количество сирот, которые были бы счастливы обрести свою семью. Усыновление или удочерение является прекрасной возможностью, если вы хотите завести ребёнка, но не можете выносить собственного по различным медицинским причинам. Это является очевидным решением, которое представляет собой исключительно положительные последствия. У меня есть знакомая женатая пара, которые мечтали о ребёнке, но не могли его зачать. Они решили, что такова воля Божья, поэтому они полностью посвятили свою жизнь волонтёрской работе. Все решения проблемы бездетности принимает каждая пара самостоятельно, ведь вариантов действительно много. Усыновление или удочерение сирот из приютов является самой прекрасной возможностью, которая повлечет за собой неимоверное счастье как родителей, так и ребёнка.
Поможем стать мамой
На вопросы "РГ" ответила завотделением вспомогательных репродуктивных технологий Национального МИЦ эндокринологии Минздрава России, доктор медицинских наук Ирина Витязева. Доктор помогает бездетным женщинам и семейным парам уже более 30 лет.
Ирина Ивановна, насколько востребовано у нас в стране суррогатное материнство?
Ирина Витязева: Суррогатное материнство - это одна из программ ЭКО - экстракорпорального оплодотворения, медицинской технологии, которая помогает бездетной паре стать родителями. Эта история древняя как мир. Даже в Библии есть эпизоды, описывающие, как жена не могла родить и ребенка для нее и ее мужа по общему согласию вынашивала и рожала другая женщина, служанка. Это так называемое "традиционное" суррогатное материнство: сперма будущего отца естественным путем попадала к суррогатной матери, происходило оплодотворение ее собственной яйцеклетки. В такой ситуации суррогатная мать одновременно являлась и биологической (генетической) матерью. В современных методах лечения бесплодной пары "традиционное" суррогатное материнство запрещено.
Сейчас оплодотворение яйцеклеток происходит вне организма (extra corporis) женщины, и суррогатной матери переносят эмбрион - живое творение, принадлежащее двум биологическим родителям. При этом строго соблюдаются два правила: во-первых, для получения эмбриона никогда не используются яйцеклетки суррогатной матери, и, во-вторых, суррогатная мать вообще не знает, чей генетический материал был использован, кто биологические родители вынашиваемого ребенка. Это в интересах не только биологических родителей, но и самой суррогатной матери.
Что касается востребованности таких программ, могу привести данные реестра Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ). В 2016 году к таким программам прибегло более 1,5 тысяч супружеских пар, наступило 676 беременностей, родились 470 здоровых детей.
То есть не всякая операция по подсадке эмбриона заканчивается беременностью и рождением ребенка?
Ирина Витязева: В рекламных буклетах можно сколько угодно обещать "100-процентное наступление беременности" и "гарантированные роды". Но я вам привела честную статистику, она открыта, доступна всем желающим, кто серьезно интересуется этим вопросом. Да, только примерно половина попыток ЭКО заканчивается беременностью и только в 75-80 процентах случаев ее удается доносить и родить здорового ребенка. И это понятно, потому что абсолютно здоровые в репродуктивном плане женщины к нам почти не обращаются.
А кто к вам приходит? В каких жизненных ситуациях?
Ирина Витязева: Ситуации самые разные, порой трагические. Сейчас, например, мы работаем с молодой парой, им по 23 года. Девочка здорова. У мужа, несмотря на молодой возраст, значительные изменения в сперме. Естественным образом беременность у них не наступает уже четыре года. Но это как раз тот случай, когда лечение можно провести методом ЭКО, а вынашивать беременность пациентка, конечно, будет сама.
А вот другая история. Сейчас в роддоме находится суррогатная мама, которая выносила ребенка для наших пациентов. Генетической маме беременность и роды были противопоказаны - сахарный диабет первого типа, с тяжелыми осложнениями. Поэтому, проведя программу ЭКО и получив эмбрионы от нее и ее мужа, мы их заморозили и стали подбирать суррогатную маму. Нашли, провели "сурмамочке" специальную подготовку, перенесли в полость матки эмбрион. И сейчас со дня на день ожидаем рождения малыша.
Интересная жизненная ситуация у меня была в 90-х годах. История началась трагически: супружеская пара потеряла ребенка на последних неделях беременности. Женщину сбила машина. Ребенок погиб практически сразу же, внутриутробно, а женщину чудом удалось спасти. У нее было сильнейшее кровотечение, пришлось удалить матку. И вот они, когда женщина подлечилась, пришли к нам за помощью. Понятно, что сама она родить не могла. Но они сами предложили суррогатную мать - согласие на это дала 50-летняя мать мужа, у которой было уже пятеро сыновей. Мы тогда не имели еще документов, регламентирующих возраст суррогатной мамы. Работа была сложной, но все получилось: женщина забеременела и родила еще одного мальчика, собственного внука.
Я так подробно об этом рассказываю, чтобы вы поняли - к нам приходят люди за последней надеждой в безвыходных, казалось бы, ситуациях. И если я могу им помочь, считаю, я просто обязана это сделать.
А как же тогда многие известные люди, артисты? Порой кажется, что для них рождение ребенка с помощью другой женщины - это просто мода такая странная.
Ирина Витязева: Ну, громкие истории известных людей, наверное, в какой-то мере могут влиять на сознание людей. Так случилось, например, когда у Аллы Борисовны Пугачевой появилась двойня. Когда стало об этом известно, к нам стали активно обращаться женщины в возрасте за 50 с требованием помочь. В свое время в более подходящем для рождения детей возрасте они почему-то этого не сделали. А тут вдруг вдохновились и пришли наверстывать упущенное, не понимая и не принимая во внимание ни показаний, ни финансовых затрат, ни ответственности за жизнь и здоровье будущих детей.
А у вас есть пациентки, которые хотят сохранить стройную фигуру, тонкую талию и потому хотят переложить роды на другую женщину?
Ирина Витязева: Нет, за многие годы работы у меня таких пациенток не было. Все же чаще причина обращения - проблемы с репродуктивной функцией у жены или у мужа.
Кстати, были у меня и пары, которые возвращались, чтобы родить еще одного ребенка. Одна очень известная пациентка стала матерью четырежды, и все четверо детей родились с помощью суррогатных мам и только по показаниям!
А кто идет в суррогатные мамы? Можно сказать, что это занятие становится определенной профессией для некоторых женщин?
Ирина Витязева: Они все разные. Как правило, это простые женщины, без высшего образования, порою и без определенной профессии, которая дала бы им возможность содержать семью. Матери-одиночки часто на это идут. И в большинстве это хорошие, порядочные женщины.
Как строятся отношения между генетическими родителями и суррогатной мамой? Как защищаются ее интересы?
Ирина Витязева: Когда в конце 90-х годов разрабатывались требования, формировалась нормативно-правовая база, активно использовался опыт США. Но там суррогатная мама отчасти волонтер. Она какие-то бонусы получает, например оплату образования для собственных детей, или улучшает жилье, потому что у нее самой большая семья. Но совершенно безвозмездным суррогатное материнство невозможно сделать, разве что в исключительных случаях. Потому что вынашивание беременности - это не только огромная нагрузка на организм женщины, но и серьезная ответственность перед своим ребенком, перед будущим ребенком и перед его генетическими родителями.
Сейчас отношения выстраиваются вполне цивилизованно - все детали, все права и обязанности обеих сторон четко прописываются в договоре о возмездном оказании услуг.
Заранее, "на берегу", проговариваются и обсуждаются возможные коллизии: например, что будет с детьми, рожденными сурмамой, если по договору при переносе одного эмбриона должен родиться один ребенок, но получилась однояйцовая двойня. В таких случаях генетические родители должны взять обоих детей. Финансовое решение должно оговариваться заранее при заключении договора.
Противники суррогатного материнства говорят об использовании женского тела, об унижении женщины, вынужденной торговать собой. А какова ваша точка зрения?
Ирина Витязева: Я не вижу в договоре, который заключает бездетная женщина или супружеская пара с суррогатной матерью, никакого унижения. Это добровольное право и добровольный выбор самой женщины. Нам же не приходит в голову говорить об использовании доноров, отдающих свою кровь или органы для спасения других людей. А суррогатная мать получает за свою помощь в рождении ребенка немалые бонусы, существенную финансовую поддержку, порою значимо улучшая положение своей семьи.
Кстати, во сколько обходится рождение ребенка с помощью суррогатной мамы?
Ирина Витязева: В Москве в агентствах стоимость полного пакета услуги составляет 2-3 миллиона рублей, включая и вознаграждение суррогатной маме около 1 миллиона рублей. Есть еще другие статьи расходов. Но пакеты услуг могут предлагаться разные: от только подбора суррогатной мамы, проверки ее данных и здоровья и до момента регистрации новорожденного, включая контракт по беременности и родам.
Если будущие родители хотят, они могут найти и предложить суррогатную маму сами. Но мой многолетний опыт показывает: даже если в качестве суррогатной матери будет выступать кто-то из близких родственников, например сестра, все равно все детали, все обязательства должны быть досконально прописаны в договоре. Тогда не будет разногласий и конфликтов.
Почему верующие люди выступают против суррогатного материнства, как думаете?
Ирина Витязева: Знаете, среди моих пациентов были не только семейные пары, где муж и жена были верующими, ко мне обращались и священнослужители. Батюшка получал благословение, а потом вместе с матушкой приходил ко мне на лечение. И мы им, конечно же, старались помочь.
Надо сказать, что все наши успехи, все достижения в отделении вспомогательных репродуктивных технологий стали возможны благодаря принципиальной позиции нашего НМИЦ эндокринологии, его президента академика Ивана Ивановича Дедова, который создал всегда поддерживал высокотехнологичные методы медицинской помощи и сформировал команду профессионалов, в том числе, и смежных специальностей, которые помогают нам получить положительный результат.