В Германии неизвестные обстреляли кальянный бар в Штутгарте

Неизвестные лица обстреляли кальянный бар "Pacific Lounge" в Штутгарте в районе Хедельфинген. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщает портал журнала Bild.

По данным полиции, на момент совершения преступления в здании никого не было. Пуля пробила навылет окно бара. Материальный ущерб уточняется. Второй выстрел был сделан в направлении входных дверей, которые выдержали удар. Следствие также отмечает, что в комплексе, где произошел инцидент, имеется также тренажерный зал.

На месте происшествия криминалисты собрали улики, которые должны привести к стрелку. Мотив преступления пока неясен, никто не взял на себя ответственность за атаку. Расследование взяли на себя службы безопасности.

Это случилось всего лишь несколько дней после нападения 43-летнего радикала Тобиаса Р. на два кальянных бара в городе Ханау в земле Гессен. Жертвам стрелка стали девять человек, в том числе пятеро наемных рабочих из Турции и один болгарский гражданин. По версии федеральной прокуратуры, преступление было совершено по правоэкстремистским мотивам. Тобиас Р. был найден мертвым у себя дома, рядом находилось тело его матери. Он оставил ксенофобское заявление, что "некоторые народы не должны существовать".