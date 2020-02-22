В Южной Корее скончался третий больной COVID-19

В Южной Корее скончался третий человек, который был заражен вирусом COVID-19. В настоящий момент в стране есть еще несколько больных, чье состоянием медики оценивают как "тяжелое".

Согласно заявлению мэрии и полиции города Кенчжу, что в провинции Северная Кенсан на юго-востоке Республики Корея, вчера скончался мужчина в возрасте немногим старше сорока лет. Несколько дней назад у мужчины появились признаки простуды и кашель. Он посетил расположенную рядом клинику, где также сдал анализы на заражение вирусом COVID-19. Затем ему пришло официальное подтверждение, что он инфицирован. Вчера в 9 часов вечера к нему домой зашел знакомый, который в квартире обнаружил тело покойного и вызвал полицию.

Врачи пока избегают говорить о прямой связи между смертью и COVID-19, обещая сделать официальное заявление позже. Отметим, что именно провинция Северная Кенсан и в особенности города Тэгу и Чхондо считаются сейчас главными эпицентрами вспышки COVID-19 в Южной Корее.

Напомним, что это уже третья смерть зараженного коронавирусом в Южной Корее. До этого умер 63-летний мужчина и 55-летняя женщина. В обоих случаях у покойных были проблемы с легкими, а вирус стал не столько главной причиной, сколько финальным ударом по ослабленному болезнями организму.

Как стало известно, в настоящий момент среди инфицированных есть еще несколько человек, чье состояние оценивается как тяжелое, при этом у двух из них состояние "очень тяжелое", один из инфицированных подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.