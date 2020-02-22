В Москве откроется интерактивный музей истории русской воинской славы

Всего на один день, 23 февраля, в центре столицы, на Пушкинской площади, появятся стрельцы, петровские гвардейцы, ветераны Бородинского сражения. Разумеется, не настоящие, а представленные энтузиастами военно-исторической реконструкции. Настоящий музей под открытым небом, где "экспонаты" сами все покажут и расскажут. Часы работы: с 11.00 до 21.00. Вход на площадку - свободный.

Путешествие в историю начнется в XVII веке со стрелецкого пикета эпохи Смутного времени.

Пики, пушки и небольшое уличное укрепление, неподалеку еще одни знаменитые москвичи - офицеры и солдаты первых гвардейских петровских полков - Семеновского и Преображенского. Как известно, история их началась здесь, под Москвой, отсюда и названия полков; на Пушкинской площади они расскажут об эпохе русско-шведских и русско-турецких войн начала XVIII века.

Дальше - ветераны наполеоновских войн, завершившихся легендарным входом русской армии в Париж. И завершают экспозицию музея под открытым небом Великие войны XX века; эта эпоха представлена наиболее масштабно: есть даже бронетехника и лазарет.

На площадках можно примерить элементы униформы, подержать в руках реплики оружия и получить настоящий интерактивный урок живой истории, который будет интересен и взрослым, и детям.

Организаторы музея - агентство "Ратоборцы" - именно они проводят знаменитый фестиваль "Времена и эпохи".

Напомним, что отметить 23 февраля можно и на фестивале "Московская Масленица"! Праздничный концерт можно посмотреть на площадке "Московских сезонов" на Профсоюзной улице с 12.00 до 17.00. Гостей ждет DJ-сет, ретроспективный модный показ, выступление танцевального коллектива "Бомба" и концерты групп "Кристалл" и Monkey Folk.

Справка "РГ"

"Московские сезоны" - городские фестивали, которые стали визитной карточкой столицы. Самый масштабный зимний фестиваль Европы "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, международные фестивали-конкурсы "Московская весна A Cappella"и "Цветочный джем", благотворительный "Пасхальный дар", фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи", гастрономические"Московская Масленица" и "Золотая осень": уже проведено более 55 фестивалей и праздников. Подробности о "Московских сезонах" смотрите на официальном сайте.