В Москве откроется интерактивный музей истории русской воинской славы

Новости

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 03:34
Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва достигли Бурятии 03:25
Пушков прокомментировал заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах 03:03
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию 02:38
Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу 02:01
Группа Go-A представит Украину на "Евровидении" 01:40
Овечкин прокомментировал 700-ю шайбу в "регулярках" НХЛ 01:12
Совфед: Эпидемия коронавируса имеет естественное происхождение 22.02.2020
Ученые нашли три маршрута распространения коронавируса 22.02.2020
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина 22.02.2020
Двое погибли и трое, включая детей, пострадали в аварии в Ленобласти 22.02.2020
В горах Кавказа эскадрилья Ми-35М уничтожила технику "противника" 22.02.2020
На Ставрополье у дома Героя Советского Союза провели парад 22.02.2020
Вице-президент СБР уверен, что обыски повлияли на выступление в эстафете 22.02.2020
В Челябинске убили заступившегося за девушек подростка 22.02.2020
В Севастополь впервые прилетели розовые фламинго 22.02.2020
Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо 22.02.2020
Геологи обнаружили в Индии рекордные запасы золота 22.02.2020
Российские зенитно-ракетные комплексы прибыли в Сербию 22.02.2020
Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой 22.02.2020
Более 20 пассажиров покинули Diamond Princess без проверки на коронавирус 22.02.2020
Мужская сборная России по биатлону не попала в тройку в эстафете на ЧМ 22.02.2020
Объявлен актерский состав второго сезона "Ведьмака" 22.02.2020
ПВО Сирии будет сбивать чужие самолеты в воздушном пространстве страны 22.02.2020
На Кубани военные инженеры построили мост и прошли минные поля 22.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
22.02.2020 17:19
Рубрика: Культура

В Москве откроется интерактивный музей истории русской воинской славы

Текст: Любовь Проценко

Всего на один день, 23 февраля, в центре столицы, на Пушкинской площади, появятся стрельцы, петровские гвардейцы, ветераны Бородинского сражения. Разумеется, не настоящие, а представленные энтузиастами военно-исторической реконструкции. Настоящий музей под открытым небом, где "экспонаты" сами все покажут и расскажут. Часы работы: с 11.00 до 21.00. Вход на площадку - свободный.

Путешествие в историю начнется в XVII веке со стрелецкого пикета эпохи Смутного времени.

Фото: Дом-музей Марины Цветаевой
В доме-музее Цветаевой стартовал масштабный проект "Тайна занавеса"

Пики, пушки и небольшое уличное укрепление, неподалеку еще одни знаменитые москвичи - офицеры и солдаты первых гвардейских петровских полков - Семеновского и Преображенского. Как известно, история их началась здесь, под Москвой, отсюда и названия полков; на Пушкинской площади они расскажут об эпохе русско-шведских и русско-турецких войн начала XVIII века.

Дальше - ветераны наполеоновских войн, завершившихся легендарным входом русской армии в Париж. И завершают экспозицию музея под открытым небом Великие войны XX века; эта эпоха представлена наиболее масштабно: есть даже бронетехника и лазарет.

На площадках можно примерить элементы униформы, подержать в руках реплики оружия и получить настоящий интерактивный урок живой истории, который будет интересен и взрослым, и детям.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Что интересует посетителей в Историческом музее

Организаторы музея - агентство "Ратоборцы" - именно они проводят знаменитый фестиваль "Времена и эпохи".

Напомним, что отметить 23 февраля можно и на фестивале "Московская Масленица"! Праздничный концерт можно посмотреть на площадке "Московских сезонов" на Профсоюзной улице с 12.00 до 17.00. Гостей ждет DJ-сет, ретроспективный модный показ, выступление танцевального коллектива "Бомба" и концерты групп "Кристалл" и Monkey Folk.

Справка "РГ"

"Московские сезоны" - городские фестивали, которые стали визитной карточкой столицы. Самый масштабный зимний фестиваль Европы "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, международные фестивали-конкурсы "Московская весна A Cappella"и "Цветочный джем", благотворительный "Пасхальный дар", фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи", гастрономические"Московская Масленица" и "Золотая осень": уже проведено более 55 фестивалей и праздников. Подробности о "Московских сезонах" смотрите на официальном сайте.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Ежедневник Праздники

Главное сегодня

Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
МИД сообщил о восьми атаках беспилотников на российскую базу в Хмеймиме
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Зеленский из-за беспорядков отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
В Южной Корее скончался третий больной COVID-19
Кино
Кино
"РГ" рекомендует: как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Афиша
Афиша
Фильмы, которые нужно посмотреть в феврале