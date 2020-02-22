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22.02.2020 14:46
Рубрика: Культура

Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы" сыграют в новом зале ММДМ

Текст: Александр Алексеев
Большое и красивое здание на берегу Москва-реки, недалеко от метро "Павелецкая" - одно из самых престижных для музыкантов.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В его концертных залах - прекрасная акустика, выстроенная лучшими архитекторами. Поэтому выступления звезд расписаны на много месяцев вперед.

Фото: Пресс-служба Года музыки Великобритании и России
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Здесь играют ведущие симфонические оркестры, звезды джаза, например, Игорь Бутман, да и зарубежные гастролеры - Джо Бонамасса, Джосс Стоун, Стив Вай.

А теперь ММДМ объявил об открытии и нового зала. Сложно пока даже предположить, где его удалось разместить. Но он так и будет назваться - Новый зал.

В Московском международном Доме музыки "РГ" сообщили дату первого концерта. Он состоится в Новом зале 9 марта 2020 года. В этот день в исполнении Владимира Спивакова, Анны Аглатовой и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" прозвучат произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини.

Новый зал станет уникальной концертной площадкой в центре Москвы. В фойе зрители смогут увидеть картины и скульптуры знаменитых современных художников и скульпторов из личной коллекции самого Владимира Спивакова, переданных им в дар Дому музыки. Среди полотен - работы Евгения Расторгуева (немало его картин представлено в Государственной Третьяковской галерее, Художественном музее Тулузы (Франция), музее Cremona Foundation и частных коллекциях разных стран); картины Юрия Васильева, Бориса Бича, Оксаны Мась, Игоря Новикова, скульптуры Сергея Сергеева…

Фото: iStock
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Не менее интересно будет и в Артистической комнате, которая тоже войдет в культурное пространство Нового зала: картины Дмитрия Плавинского, антикварная мебель, личные вещи Альфреда Шнитке…

При этом, в многофункциональном зале, вмещающем 286 зрителей, помимо выступлений музыкантов, будут проходить и творческие встречи с актерами, режиссерами, состоятся премьеры театральных постановок. Мало никому не покажется.

Культура Музыка

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