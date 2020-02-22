Зеленский из-за беспорядков отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский направил секретаря СНБО Алексея Данилова в поселок Новые Санжары Полтавской области, где размещаются эвакуированные из Уханя украинские граждане. Он должен изучить ситуацию и подготовить соответствующий доклад, сообщает портал strana.ua.

Накануне самолет доставил 72 человека, среди которых числятся украинские граждане и иностранцы, на базу Национальной гвардии в поселке Новые Санжары. Местные жители устроили акцию протеста, опасаясь распространения коронавируса. Люди перекрыли дорогу, ведущую в их населенный пункт, забросали камнями автобус с эвакуированными, а затем устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.

Полиция возбудила уголовное дело по факту беспорядков и намерена задержать семерых зачинщиков. Санаторий с украинцами и иностранцами сейчас охраняют четыреста силовиков.

По данным медиков, подозрений на наличие опасной болезни у прибывших нет. К ним прибыли эпидемиологи для забора анализов.