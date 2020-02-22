Зеленский уволил губернатора после скандала с эвакуацией украинцев из Китая

Владимир Зеленский принял заявление об отставке губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля, где жители не допустили размещения в местном санатории эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Как отмечает пресс-службе президентского офиса, глава государства принял заявление Игоря Сопеля об отставке в связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, а также неудовлетворительной работы администрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

На должности руководителя области Сопель находился с 31 октября прошлого года. Перед этим он баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа". Зеленский лично представил его во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

Социальные сети были полны сообщений о проведении 19 февраля молебна на въезде в санаторий "Медоборы", чтобы не допустить размещения прибывших соотечественников из Китая. Церковные службы продолжались три дня. Местные жители установили блок-посты, чтобы по трассе не прошли автобусы с эвакуированными из Китая, где распространен опасный коронавирус.