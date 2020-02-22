Жириновский предложил ответить на учения США в Европе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести ответные учения на границе Мексики и США. Напомним, что ранее США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе.

"Давайте мы на мексиканско-американской границе проведём такие же учения. Что скажут американцы?", - цитирует Жириновского РИА Новости.

По его мнению, то, что США проводят свои учения у границ России - это проявление наглости. Он отметил, что Россия "наносит" ответные удары в мирное время только в теории, а США проводят реальные учения у российских границ. И это представляет серьезную опасность, считает Жириновский.