Александр Вучич поздравил Владимира Путина с Днем защитника Отечества

Глава Сербии Александр Вучич поздравил президента России с Днем защитника Отечества. "Уважаемый президент Путин, дорогой друг! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества, Днем, который больше, чем праздник, поскольку стал символом героической и славной истории России, патриотизма российской армии и ее единства с народом", - говорится в поздравлении.

"В то время как по всей России прославляется мужество, самоотверженность и стойкость защитников Отечества, которые всегда и везде защищали независимость и свободу, для меня большая честь, что Сербия в тяжелые исторические моменты была на той же стороне, на стороне правды и справедливости, - указывает Александр Вучич. - Сербия и Россия, стремясь сделать этот мир лучше для будущих поколений, преодолевая большие искушения, одерживали великие победы, тем самым создавая прочные связи между нашими братскими народами. Это обязывает нас всегда помнить о подвигах наших предков, напоминать с большой благодарностью и глубоким уважением о свободолюбивой традиции наших двух братских народов. Поэтому я использую эту возможность, чтобы поблагодарить Вас за ту честь, которую Вы оказали Сербии и всем ее гражданам, приглашая меня представлять мою страну на величественном праздновании семьдесят пятой годовщины Победы над фашизмом 9 мая в Москве".

Президент Сербии поблагодарил Владимира Путина "за личное участие в тесном военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, что способствует нашему мирному будущему". "Россия всегда может рассчитывать на Сербию как на постоянного друга и надежного партнера в развитии всестороннего сотрудничества", - отметил сербский лидер.

Александр Вучич также поздравил все "нынешние поколения защитников Отечества, которые с гордостью продолжают славные военные традиции своих предков".