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23.02.2020 13:26
Рубрика: В мире

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило сто человек

Текст: Константин Волков

Число заболевших коронавирусом в Италии достигло 113 человек, два человека скончались. Об этом сообщает 23 февраля Reuters.

Случаи заболевания зарегистрированы в разных регионах страны: Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте. Двое китайских туристов госпитализированы в Риме.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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Таким образом, Италия стала первой страной в Европе по числу случаев коронавируса и единственной на континенте, где зарегистрированы летальные исходы. Об этом заявил представитель ВОЗ Вальтер Риччарди.

Уже принято решение об изоляции 11 коммун, где обнаружены очаги заражения. Также власти вводят санитарно-пропускные пункты для поставок туда продовольствия и медикаментов.

Одна из жертв - 78-летний мужчина, который пролежал десять дней в больнице под Падуей с диагнозом ОРЗ и умер от осложнений на фоне хронических заболеваний. Вторая жертва - пожилая женщина, скончавшаяся дома.

Власти рассматривают возможность отмены финальных торжеств карнавальных гуляний, приуроченных к началу Великого поста у католиков. Карнавальные гуляния начались в Италии 8 февраля и проходят до 25 февраля.

Миланская неделя моды, проходящая 18 - 24 февраля, тоже представлена в усеченном варианте. Например, дизайнер Джорджио Армани уже объявил, что показ его коллекции пройдет за закрытыми дверями.

Предполагается, что распространение коронавируса в Италии началось с заболевания 38-летнего итальянца (сейчас он находится в больнице в критическом состоянии), который контактировал с человеком, вернувшимся 21 января из Китая. При этом вернувшийся был здоров.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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