Число зараженных на лайнере Diamond Princess увеличилось на 50 человек

Согласно данным Минздрава Японии, обнародованным 23 февраля, общее количество заболевших коронавирусом на лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в порту Йокогамы, выросло с 634 до 691 человека.

Также на лайнере скончался еще один мужчина в возрасте за 80. При этом власти не сообщают, был ли он заражен коронавирусом, ссылаясь на то, что родственники покойного не разрешили разглашать информацию. Но, как сообщает японское издание Mainichi, мужчина скончался от пневмонии.

Еще 36 человек из числа пассажиров и команды судна находятся в тяжелом состоянии. На настоящий момент лайнер уже покинули 969 из более чем 3700 человек.

В самой Японии было выявлено 12 новых случаев заболевания, общее число заболевших составило 147, один человек скончался, 23 вылечились.