Что лучше научит ребенка читать - гаджет, букварь или кубики

Кажется, современная школа больше не скрывает, что не учит детей читать. В началке ждут малышей, которые уже знают алфавит, а еще лучше, умеют читать по слогам. А если ваше чадо вдруг попало в так называемую "эффективную начальную школу", где год за два в прямом смысле (программу первого и второго класса дети проходят за год), без навыков чтения делать нечего.

Большинство родителей смирились и готовы сами сидеть с букварями. Когда начинать обучать ребенка чтению? Как понять, что он готов? Кто лучше научит: гаджет, кубики или букварь?

На этот вопрос кандидат педагогических наук, доцент института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ Ольга Величенкова ответила "РГ" так:

1. Если ребенок хорошо говорит, может составить простой рассказ, поддержать беседу, выучить стихотворение, пусть и в 8 строк, у него достаточный словарный запас, можно попробовать начать обучать его чтению даже с 3-х лет. Допустимо, что какие-то звуки, например "р" или шипящие, он может пока не выговаривать. Просто надо понимать, что и темы, и методы обучения должны подходить ребенку: для трехлетки они одни, а для семилетки другие.

2. Важный показатель - усидчивость. Если ребенок гиперактивный и не может посидеть с книгой хотя бы 10 минут, может быть и не стоит торопиться с чтением. Или учитывать особенности ребенка: заниматься часто и понемногу.

3. Бывают ситуации, когда левше труднее дается обучение чтению, чем правше. Родители должны быть готовы к этому и учитывать физиологические особенности.

4. Письмо и чтение зависят не только от речи. Чем лучше развиты моторные и пространственные функции, тем проще будет с обучением. Если ребенок неловок, ему сложно собрать пазлы или лего, он неважно рисует, торопиться учить его чтению в три-четыре года не стоит. Лучше заниматься развитием этих функций в играх и на спортивных занятиях.

Кроме того, важно вовремя показывать ребенка специалистам. В 3 года, 5 лет и перед школой надо обязательно посетить логопеда и психолога. Это профилактический минимум.

Итак, с ребенком все в порядке, и родители решили взяться за чтение. С чего начать? Со слогов? В них нет никакого смысла, они же ничего не обозначают! Вы говорите "бу" или "ру". А что такое "бу", какой предмет так называется? И слог "ма", если он один, тоже не несет в себе никакой информации. Поэтому не удивляйтесь, что ваш малыш в три-четыре года не захочет их учить. Между прочим, таких простых слоговых комбинаций у нас около 160.

Самый распространенный вариант заучивания слогов - кубики. Иногда на них и буква, и слово, которое с нее начинается. Но слова из кубиков приходится составлять самим, а их родители не всегда подбирают правильно, и малыш запутывается.

Существуют компьютерные программы, которые заявлены как обучающие чтению.

- Я делала анализ этих программ, - рассказала Ольга Величенкова. - Они содержат большое количество методических ошибок. Программы очень часто тренируют побуквенное чтение: нажимаешь кнопочку с буквой - звучит "ш", другую - "и", и дальше - "н", "а". Затем слово озвучивается целиком "шина". То есть дается образец: читай по буквам, потом целиком. Я уж не говорю про то, что буква "и" в этом слове обозначает другой звук - "ы". Но ребенок как-то должен сам об этом догадаться. Слоги должны даваться в порядке усложнения, а в компьютерных программах это почти не учитывается. Их создают не педагоги, а программисты.

Остается самый надежный вариант - букварь. На рынке представлено около 70 разных вариантов. В том числе, только шесть - школьных, остальные для дошкольников.

К сожалению, дошкольные буквари Федеральную экспертизу или рецензирование не проходят, так что все эти книги довольно сильно отличаются друг от друга и, случается, имеют существенные недостатки.

- Я бы посоветовала родителям, которые хотят сами учить детей читать, букварь Надежды Жуковой, азбуку Натальи Павловой. Очень полезными будут книги из коррекционной линейки, пусть родителей это не смущает, пособия тщательно проработаны, хорошо иллюстрированы и нацелены на развитие речи. Это пособия Наталии Нищевой, буквари Валентины Воронковой, Алевтины Аксеновой, - пояснила Ольга Величенкова. - Мой любимый букварь - букварь Архангельской. Тот самый, по которому учились дети в советских школах с 60-е по 80-е годы. Его, правда, сейчас можно найти только в букинистических магазинах. Сейчас стали переиздавать старые буквари. Видимо, это связано с поиском альтернативы современным школьным учебникам. Переизданы Тихомировы, Редозубов, Воскресенская. Конечно, тексты в них своеобразные, соответствующие реалиям того времени: колхозы, совхозы, стахановцы, дети спят на кроватях с панцирными сетками, а мамы гладят белье чугунными утюгами. Но методика обучения интуитивно понятна и родителям, и ребенку. Нет ненужной сложности и лишней теории. Думаю, именно из-за того, что сейчас даже первоклассников перегружают лишней информацией, родители стараются учить читать детей до школы.

.