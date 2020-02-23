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Рубрика: В мире

Из-за COVID-19 12 стран ввели ограничения на въезд граждан из Южной Кореи

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Резкая вспышка коронавируса в Южной Корее подтолкнула некоторые страны к введению ограничений на въезд корейцев, а также тех, кто посетил Страну утренней свежести. Запрет или иные ограничения уже ввели Израиль, Бахрейн и некоторые другие государства. Иностранные авиакомпании начали отменять рейсы в Корею.

Большим сюрпризом для официального Сеула стало введение Израилем запрета на въезд всех, кто прибывает в страну из Южной Кореи, включая самих граждан этой страны. Прибывшие вчера в Тель-Авив самолетом южнокорейской авиакомпании Korean Air KE 957 130 человек были остановлены в аэропорту и им запретили въезд в страну. Через два часа их всех отправили обратно в Корею. Власти Израиля объявили, что они запрещают въезд в страну всем иностранцам, включая самих корейцев, кто прибывает из Южной Кореи.

Фото: Lee Moo-ryul/Newsis via AP
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Запрет был введен внезапно, без предупреждения, что привело к большим неудобствам. МИД Республики Корея уже отправил по дипломатическим каналам ноту в Израиль, где выражено "глубокое сожаление" в связи с подобными действиями официального Тель-Авива.

Впрочем, если разбираться в ситуации, то у Израиля были определенные основания для подобных действий. Сейчас выяснилось, что 18 человек из группы корейских верующих, которые недавно совершили тур по святым местам Израиля, оказались зараженными коронавирусом COVID-19.

Власти Израиля также заявили, что в отношении около 1600 корейцев, которые въехали в ближневосточную страну, теперь вводится обязательный двухнедельный карантин. Это касается тех, кто побывал в Корее в течение последних двух недель.

Израиль является первой страной, которая просто запретила въезд, но значительное количество стран также ввело те или иные ограничения в отношении корейцев. Согласно материалу, распространенному сегодня МИД Республики Корея среди журналистов, подобные меры ввели в общей сложности 12 стран мира.

Фото: REUTERS/CHINA DAILY
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На разного рода ограничения пошли Бахрейн, Оман, Казахстан, Туркменистан, Самоа, Бруней, Эфиопия, Уганда, Кирибати и другие. В основном по прибытию в страну требуют прохождения 14-дневного карантина либо пребывания под постоянным контролем местных врачей и властей.

Ряд стран официально предупредили сограждан о вспышке коронавируса в Южной Корее, рекомендовав воздержаться от поездок в Страну утренней свежести или хотя бы обращать повышенное внимание на соблюдение мер гигиены. Подобные рекомендации уже озвучены властями США, Великобритании, Тайваня и других.

Одновременно иностранные авиакомпании стали заявлять об отмене или резком сокращении количества рейсов в Южную Корею. На этот шаг пошли авиаперевозчики Таиланда.

В МИД Республики Корея заявили, что будут проводить разъяснительную работу среди властей зарубежных стран "в целях предупреждения распространения неверной информации". Южнокорейские дипломаты пытаются убедить другие государства не вводить запреты на въезд корейцев или рейсы из Кореи, однако, как признают сами чиновники, это отнюдь нелегко. Ежедневно растущее количество зараженных COVID-19 в Южной Корее перекрывает любые аргументы, которые приводят дипломаты РК властям других стран.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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