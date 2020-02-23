Кирк Дуглас не оставил сыну Майклу никакого наследства

Недавно скончавшийся американский актер Кирк Дуглас завещал на благотворительность все свое состояние, 61 миллион долларов, ничего не оставив своему сыну, актеру Майклу Дугласу, сообщают СМИ.

Все средства поступят в Фонд Дугласа, цель которого - помочь тем, кто не может помочь сам себе. Так, например, средства получит Университет св. Лаврентия, который должен потратить их на стипендии малообеспечнным студентам, детская больница Лос-Анджелеса и другие социальные заведения.

Как подчеркивают светские обозреватели, состояние Майкла Дугласа - около 300 миллионов долларов, и, возможно, в деньгах отца он не очень нуждается.