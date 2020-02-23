Ломбардия закрывает школы из-за коронавируса

В итальянской провинции Ломбардия в 12:54 местного времени (14:54 Мск) 23 февраля было выпущено распоряжение о закрытии всех школ из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает итальянская газета Il gazzettino.

Закрытие школ коснется и столицы провинции - Милана. Также в Милане будут урезаны мероприятия в рамках проходящей там сейчас Недели моды. Например, дизайнер Джорджио Армани уже объявил, что проведет свой сегодняшний показ в закрытом режиме.

В настоящий момент в Италии зафиксированы 132 случая заболевания коронавирусом, 26 человек находятся в реанимации, двое скончались. Еще три часа назад было известно о 113 случаях заболевания. Ситуация в стране ухудшается с каждым часом, предупреждают власти Италии.