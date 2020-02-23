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Лоза оценил представителя Украины на "Евровидении"

Поп-музыка
    23.02.2020, 22:02
Текст:   Олег Усков

Советский, российский музыкант, видеоблогер, певец, автор песен и эксперт в подавляющем количестве областей знаний Юрий Лоза дал свою похвальную оценку участнику конкурса "Евровидение" от Украины.

Фото: AP Photo/ Invision/ Charles Sykes
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Напомним. Ранее сегодня стало известно, что страна направит на песенный смотр группу Go_A, которая исполнит там на украинском языке песню "Соловей", где "сочетаются электронная музыка и народный вокал".

По мнению Лозы, украинцы - молодцы, что прислушались к его словам. Ведь теперь представители страны "будут интересны, самобытны, оригинальны, и у них будет шанс поехать, скажем, в европейское турне" - потому что они "покажут себя с оригинальной стороны".

А вот если россияне вновь поедут на "Евровидение" с "английской песней", тут триумфа не жди - "они опять будут точь-в-точь или один в один, и никому не будут нужны", - уверен эксперт.

Не говоря о том, что "тот, кто у нас ездил туда с английскими песнями, они работали на чужую культуру", - передает мнение Лозы РИА Новости.

При этом Юрий посетовал, что не проводится народного голосования по части отбора кандидатов кого из российских артистов туда послать, ибо "никого не интересуют народные голосования". "Сейчас все решает междусобойчик профессионалов", - просветил музыкант.

Подытоживая назидательно: "Поэтому надо не ставить перед нашим человеком задачу победить, нам победа ничего не дает. А вот показаться можно, своей красивой песней".

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