Новости

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 03:34
Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва достигли Бурятии 03:25
Пушков прокомментировал заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах 03:03
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию 02:38
Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу 02:01
Группа Go-A представит Украину на "Евровидении" 01:40
Овечкин прокомментировал 700-ю шайбу в "регулярках" НХЛ 01:12
Совфед: Эпидемия коронавируса имеет естественное происхождение 22.02.2020
Ученые нашли три маршрута распространения коронавируса 22.02.2020
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина 22.02.2020
Двое погибли и трое, включая детей, пострадали в аварии в Ленобласти 22.02.2020
В горах Кавказа эскадрилья Ми-35М уничтожила технику "противника" 22.02.2020
На Ставрополье у дома Героя Советского Союза провели парад 22.02.2020
Вице-президент СБР уверен, что обыски повлияли на выступление в эстафете 22.02.2020
В Челябинске убили заступившегося за девушек подростка 22.02.2020
В Севастополь впервые прилетели розовые фламинго 22.02.2020
Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо 22.02.2020
Геологи обнаружили в Индии рекордные запасы золота 22.02.2020
Российские зенитно-ракетные комплексы прибыли в Сербию 22.02.2020
Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой 22.02.2020
Более 20 пассажиров покинули Diamond Princess без проверки на коронавирус 22.02.2020
Мужская сборная России по биатлону не попала в тройку в эстафете на ЧМ 22.02.2020
Объявлен актерский состав второго сезона "Ведьмака" 22.02.2020
ПВО Сирии будет сбивать чужие самолеты в воздушном пространстве страны 22.02.2020
На Кубани военные инженеры построили мост и прошли минные поля 22.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
23.02.2020 01:40
Рубрика: В мире

Группа Go-A представит Украину на "Евровидении"

Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Группа Go-A представит Украину на 65-м конкурсе "Евровидение-2020". Этот коллектив победил в финале национального отбора.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Лоза прокомментировал идею отправить на "Евровидение" Тиму Белорусских

Вместе с Go-A за право выступить на международном музыкальном конкурсе соперничали еще пять украинских исполнителей: певицы Jerry Hail и KRUTЬ, певцы David Axelrod и Khayat, а также группа Tvorchi, пишет ТАСС.

В этом году "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право на проведение музыкального конкурса после того, как в 2019 году его выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Напомним, ранее был представлен логотип "Евровидения-2020". Он представляет собой прерывистый круг, где отдельными лучами изображены цвета флагов 41 страны. По словам исполнительного продюсера "Евровидения-2020" Сиесте Баккер, самый первый конкурс состоялся в 1956 году в Нидерландах. И вот теперь, в год 65-летия, он вновь возвращается сюда, поэтому логотип начинается именно с цветов флага этой страны.

В мире экс-СССР Украина Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2020"

Главное сегодня

Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
МИД сообщил о восьми атаках беспилотников на российскую базу в Хмеймиме
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Зеленский из-за беспорядков отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
В Южной Корее скончался третий больной COVID-19
Здоровье
Здоровье
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
В мире
В мире
Почему Джонсон объявил войну ВВС