Группа Go-A представит Украину на "Евровидении"

Группа Go-A представит Украину на 65-м конкурсе "Евровидение-2020". Этот коллектив победил в финале национального отбора.

Вместе с Go-A за право выступить на международном музыкальном конкурсе соперничали еще пять украинских исполнителей: певицы Jerry Hail и KRUTЬ, певцы David Axelrod и Khayat, а также группа Tvorchi, пишет ТАСС.

В этом году "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право на проведение музыкального конкурса после того, как в 2019 году его выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Напомним, ранее был представлен логотип "Евровидения-2020". Он представляет собой прерывистый круг, где отдельными лучами изображены цвета флагов 41 страны. По словам исполнительного продюсера "Евровидения-2020" Сиесте Баккер, самый первый конкурс состоялся в 1956 году в Нидерландах. И вот теперь, в год 65-летия, он вновь возвращается сюда, поэтому логотип начинается именно с цветов флага этой страны.