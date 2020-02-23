Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что военнослужащие Вооруженных сил России являются достойными наследниками поколения победителей. Об этом она написала в поздравлении с Днем защитника Отечества.

"Доблесть и мужество российского воинства - пример несгибаемой воли, верности долгу и патриотизма, которые золотыми буквами вписаны в летопись отечественной истории", - говорится в тексте поздравления. Глава Совфеда подчеркнула, что наших соотечественников всегда отличали ответственность за свою семью и Родину, способность не терять самообладания и веры в собственные силы в любых обстоятельствах и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

"В год 75-летия Великой победы мы особенно горды тем, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, представители силовых структур и все, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в обеспечение безопасности государства и его граждан, являются достойными наследниками поколения победителей, бережно хранят и приумножают славные боевые традиции отцов и дедов", - отметила Валентина Матвиенко.

Она пожелала ветеранам, действующим и будущим защитникам Отечества благополучия, мира, добра, успехов и новых свершений во имя России.