МИД РФ: США хотят "половить рыбку в мутной воде" на Ближнем Востоке

По словам дипломата, "иногда складывается впечатление, что определенные силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, в дестабилизации ближневосточного пространства. С тем, чтобы, воспользовавшись политической неопределенностью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде".

Богданов отметил, что проявлением такой политики стала, например, ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани, который внес большой вклад в разгром ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ "ИГИЛ").

При этом замминистра отметил, что президент США Дональд Трамп заявляет о желании "покончить с войнами на Ближнем Востоке".

"Выполнение этих планов, безусловно, оздоровило бы ситуацию в регионе", отметил Богданов.