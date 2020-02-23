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23.02.2020 14:43
Рубрика: Власть

МИД РФ: США хотят "половить рыбку в мутной воде" на Ближнем Востоке

Текст: Константин Волков
США заинтересованы в нестабильности на Ближнем Востоке, преследуя свои интересы, отметил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью греческому изданию "То Вима".
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По словам дипломата, "иногда складывается впечатление, что определенные силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, в дестабилизации ближневосточного пространства. С тем, чтобы, воспользовавшись политической неопределенностью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде".

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Богданов отметил, что проявлением такой политики стала, например, ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани, который внес большой вклад в разгром ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ "ИГИЛ").

При этом замминистра отметил, что президент США Дональд Трамп заявляет о желании "покончить с войнами на Ближнем Востоке".

"Выполнение этих планов, безусловно, оздоровило бы ситуацию в регионе", отметил Богданов.

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