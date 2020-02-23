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23.02.2020 15:50
Рубрика: В мире

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

Текст: Константин Волков

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

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Телеканал предварил показ анонсом: "Всем, кто остался верен своей Родине".

Нацсовет телерадиовещания Украины ранее в этом месяце запретил показ к 23 февраля фильмов, которые могут "создавать положительный образ работников государства-агрессора".

23 февраля на Украине перестали официально отмечать в 2014 году по распоряжению тогдашнего президента Петра Порошенко. Вместо него в стране стали отмечать 14 октября День защитника Украины, приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, а также - к годовщине создания националистической Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).

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