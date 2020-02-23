На Украину не пустили двух россиян, приехавших с лекциями о вдохновении

Госпогранслужба Украины запретила на три года въезд на территорию страны двоим россиянам, прибывшим для чтения лекций о копирайтинге и поиске вдохновения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации украинских пограничников, 22 февраля они отказали во въезде двум пассажирам с российскими паспортами, прибывшими рейсом Минск-Киев. Один из тех, кому отказано во въезде - российский писатель и журналист, житель Санкт-Петербурга 1985 года рождения. Вместе с ним было отказано и россиянке, прибывшей с аналогичной целью.

Мужчине было отказано по той причине, что он посещал Крым. Что касается женщины, то она не смогла пересечь границу, поскольку "цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили охранников границы". "Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном на Украине интернет-ресурсе", - приводит слова пресс-службы украинского ведомства РИА Новости.

Оба отказника улетели обратно в Минск воскресным рейсом.