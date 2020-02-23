Названы победители полуфинала "Лидеров России" в ЦФО

В суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" от Центрального федерального округа прошли 60 человек. Всего приглашение получили 270 участников.

Сегодня завершился заключительный, восьмой региональный полуфинал конкурса "Лидеры России".

"На протяжении двух дней 555 полуфиналистов из 19 регионов России и 3 зарубежных стран соревновались за выход в финал", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Он отметил, что состав участников полуфинала был очень разнообразный. В нем участвовали 13 семей.

"Это и супружеские пары, и отцы с сыновьями, и братья. Большинство семейных пар соревнуются в конкурсе не первый раз. Среди участников немало многодетных отцов и матерей", - добавил Комиссаров.

Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет 27-31 марта в Сочи.