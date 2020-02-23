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Рубрика: Власть

Названы победители полуфинала "Лидеров России" в ЦФО

Текст: Айсель Герейханова

В суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" от Центрального федерального округа прошли 60 человек. Всего приглашение получили 270 участников. 

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Сегодня завершился заключительный, восьмой региональный полуфинал конкурса "Лидеры России". 

"На протяжении двух дней 555 полуфиналистов из 19 регионов России и 3 зарубежных стран соревновались за выход в финал", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. 

Он отметил, что состав участников полуфинала был очень разнообразный. В нем участвовали 13 семей.

"Это и супружеские пары, и отцы с сыновьями, и братья. Большинство семейных пар соревнуются в конкурсе не первый раз. Среди участников немало многодетных отцов и матерей", - добавил Комиссаров.

Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет 27-31 марта в Сочи.

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