Норвежская биатлонистка Ройселанн выиграла пятое золото ЧМ

На чемпионате мира по биатлону прошла предпоследняя гонка. Спортсменки соревновались в масс-старте на дистанции 12,5 км, где Россию представляла Екатерина Юрлова-Перхт.

Увы, но она так и не смогла принести женской сборной хотя бы одну медаль, финишировав шестой в свой день рождения.

Победила в гонке допустившая два промаха норвежка Марте Ройселанн, для которой нынешний чемпионат мира стал самым успешным стартом в карьере. Она завоевала пять золотых медалей, также стала обладательницей двух бронзовых наград.

Второй результат показала итальянка Доротея Вирер, которая на родных трассах ранее уже выиграла две золотые и серебряную медали. В воскресенье она допустила три промаха и из-за этого и стала второй.

Бронза досталась шведке Ханне Эберг, а россиянка Екатерина Юрлова-Перхт отстала от третьего места почти на 25 секунд.