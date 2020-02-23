Норвежская биатлонистка Ройселанн выиграла пятое золото ЧМ

На чемпионате мира по биатлону прошла предпоследняя гонка. Спортсменки соревновались в масс-старте на дистанции 12,5 км, где Россию представляла Екатерина Юрлова-Перхт.
Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Увы, но она так и не смогла принести женской сборной хотя бы одну медаль, финишировав шестой в свой день рождения.
Победила в гонке допустившая два промаха норвежка Марте Ройселанн, для которой нынешний чемпионат мира стал самым успешным стартом в карьере. Она завоевала пять золотых медалей, также стала обладательницей двух бронзовых наград.
Второй результат показала итальянка Доротея Вирер, которая на родных трассах ранее уже выиграла две золотые и серебряную медали. В воскресенье она допустила три промаха и из-за этого и стала второй.
Бронза досталась шведке Ханне Эберг, а россиянка Екатерина Юрлова-Перхт отстала от третьего места почти на 25 секунд.