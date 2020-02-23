Одесситы отметили День защитника Отечества, несмотря на запрет

Одесситы отметили 23 февраля День защитника Отечества, возложив цветы к памятнику Неизвестному матросу, сообщает одесская газета "Думская".

Несколько десятков пожилых людей пришли отдать дань уважения к памятнику Неизвестному матросу на Аллее славы. Некоторые, кроме цветов, принесли и портреты маршала Жукова.

Неподалеку от памятника дежурили националисты, которые "пришли проследить, чтобы не было нарушений закона о декоммунизации". Между ними и пришедшими возложить цветы произошла перебранка, однако все обошлось без физических столкновений.

На Украине День защитника отечества перестали праздновать 23 февраля в 2014 году, теперь праздник отмечают 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и в день создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).