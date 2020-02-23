Новости

Власти сняли запрет на движение поездов между Австрией и Италией 04:16
Пушков оценил слова Трампа об отношениях России и Украины 03:56
Сирийская армия вернула под свой контроль два селения в провинции Идлиб 03:32
СМИ: Трамп не допустит публикации книги Болтона 03:13
Израильская армия нанесла удары по сектору Газа 02:50
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску 01:51
Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона 01:42
Австрия остановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса 01:31
На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии 00:56
Лев Лещенко раскритиковал лидера Rammstein за безнравственность 00:33
Названы победители полуфинала "Лидеров России" в ЦФО 23.02.2020
Одесситы отметили День защитника Отечества, несмотря на запрет 23.02.2020
Лоза оценил представителя Украины на "Евровидении" 23.02.2020
Кирк Дуглас не оставил сыну Майклу никакого наследства 23.02.2020
В Италии из-за коронавируса закрыли достопримечательности 23.02.2020
Император Японии отменил празднование 60-летия из-за короновируса 23.02.2020
Тренер сборной Норвегии по биатлону вступился за Логинова 23.02.2020
В аптеках Венеции заканчиваются маски 23.02.2020
Россия обыграла Северную Македонию в квалификации Евробаскета-2021 23.02.2020
В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка 23.02.2020
Трамп: Я хочу, чтобы Россия и Украина пришли к согласию 23.02.2020
Трамп намерен лично помириться с талибами 23.02.2020
Декорации фильма "Сердце пармы" в Подмосковье могут сохранить для туристов 23.02.2020
В СИЗО по делу о взятке заключен замглавы таможенного поста Шереметьево 23.02.2020
В Японии умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess 23.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
23.02.2020 22:28
Рубрика: В мире

Одесситы отметили День защитника Отечества, несмотря на запрет

Текст: Константин Волков

Одесситы отметили 23 февраля День защитника Отечества, возложив цветы к памятнику Неизвестному матросу, сообщает одесская газета "Думская".

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

Несколько десятков пожилых людей пришли отдать дань уважения к памятнику Неизвестному матросу на Аллее славы. Некоторые, кроме цветов, принесли и портреты маршала Жукова.

Неподалеку от памятника дежурили националисты, которые "пришли проследить, чтобы не было нарушений закона о декоммунизации". Между ними и пришедшими возложить цветы произошла перебранка, однако все обошлось без физических столкновений.

На Украине День защитника отечества перестали праздновать 23 февраля в 2014 году, теперь праздник отмечают 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и в день создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Пушков оценил слова Трампа об отношениях России и Украины
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
В Черное море зашел эсминец США с крылатыми ракетами
Путин поддержал идею проведения четырехстороннего саммита по Сирии
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
Здоровье
Здоровье
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
В мире
В мире
Почему Джонсон объявил войну ВВС