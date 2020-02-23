Песков оценил перспективы отношений Москвы и Анкары

Неделя выдалась беспокойной из-за ситуации в Идлибе. Но в Кремле считают, что не нужно делать негативных прогнозов по будущему российско-турецких отношений.

"Мы не хотели бы, конечно, впадать в такие мрачные настроения и действительно выстраивать крайне негативные сценарии, но неделя действительно выдалась чрезвычайно беспокойной", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ситуация в Идлибе по-прежнему напряженная, и на этой неделе Владимир Путин много внимания уделил обстановке в Сирии и вокруг Идлиба в частности, отметил Песков.

Напомним, что пресс-секретарь президента также заявил, что российский лидер поддерживает предложение провести саммит России, Турции, ФРГ и Франции по ситуации в Идлибе, но дата пока согласовывается с учетом графиков.