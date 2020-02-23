Путин рассказал об оружии будущего в российской армии

Безопасность России надежно обеспечена, многие из вооружений не имеют аналогов в мире, заявил президент на концерте в Кремле, посвященном Дню защитника Отечества. Оружие будущего уже не просто проходит испытания, а ставится на боевое дежурство в режим постоянной готовности. Владимир Путин также заверил, что все попытки исказить историю Победы в Великой Отечественной будут изобличены.

Этот праздник служит символом глубокого уважения к людям, которые прошли воинскую службу или на всю жизнь выбрали нелегкую воинскую профессию, кто надежно стоит на страже суверенитета Родины, оберегает мир для наших граждан. К тем, для кого нет выше чести, чем носить русский мундир, процитировал Кутузова глава государства.

"Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству, не щадя себя, защищали родную землю, а наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой духа, чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров и солдат, творцов действительно великих, легендарных побед", - подчеркнул Владимир Путин.

Многие из таких ратных триумфов имели судьбоносное значение и для других стран и континентов, для всей мировой истории. Именно такой грандиозной стала Победа в Великой Отечественной войне. "В тяжелых, кровопролитных сражениях наши воины не только изгнали агрессоров со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию, помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников", - заметил президент. "Наш долг - всегда помнить, какой ценой досталась эта победа, и мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства", - заверил он. А для защитников России сила, доблесть и благородство героев Великой Отечественной будут всегда достойным примером любви к Родине, верности присяге и воинскому долгу.

"Сегодня безопасность России в надежных руках", - констатировал Верховный главнокомандующий. Путин отметил высокий профессионализм и боеспособность российских военных в ходе операции в Сирии: уничтожены крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвращены большие угрозы для нашей Родины. А сирийцам помогли сохранить суверенитет страны.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", - подчеркнул президент. Многие из наших вооружений не имеют аналогов в мире. "При этом по ряду перспективных образцов - а это фактически оружие будущего - мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности. Это, как уже говорил, означает, что обороноспособность, безопасность России надежно обеспечена в долгосрочной перспективе", - заявил он.

Главной и самой прочной основой Вооруженных Сил всегда были и остаются мужественные, преданные Отечеству люди, настоящие патриоты, солдаты и сержанты, офицеры. "Долг командиров всех уровней - не только до тонкостей знать воинское дело, но и учить, воспитывать своих подчиненных, служить для них образцом во всем. Не случайно всегда говорили: "Офицер научит - солдат сделает"", - добавил Путин. "Государство высоко ценит военных профессионалов, и мы продолжим создавать для вас достойные условия жизни и службы", - заверил он.