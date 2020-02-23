"Реал" проиграл "Леванте" и уступил лидерство "Барселоне"

В 25-м туре чемпионата Испании "Реал" уступил "Леванте" - 0:1 и позволил "Барселоне" возглавить турнирную таблицу.

Мадридский клуб после того, как едва не проиграл "Сельте" в предыдущем матче, снова потерял очки. На этот раз мадридцы в гостях встречались с "Леванте". Матч против не самого сильного соперника для "Королевского клуба" сложился неудачно. Во втором тайме из-за повреждения поле покинул бельгиец Эден Азар, который только-только восстановился после травмы.

Не исключено, что дорогостоящий новичок снова будет вынужден пропустить какое-то время. Это произошло на 67-й минуте встречи, а спустя 12 минут Хосе Моралес открыл счет в матче. Мадридцы пошли на штурм ворот соперника, но не преуспели.

Конкурент "Реала" - "Барселона" - свой матч выиграла у "Эйбара" со счетом 5:0. Лидер каталонцев Лионель Месси не пожалел соперника и забил в ворота скромного клуба сразу четыре мяча.

"Барселона" с 55-ю очками и возглавила таблицу Ла Лиги, "Реал" после этой неудачи отстает от каталонцев на два очка.