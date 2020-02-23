Девять человек пострадали в аварии автобуса под Владимиром

Один человек погиб, восемь попали в больницу в результате ДТП с участием микроавтобуса во Владимирской области.

Авария произошла в 10.40 на 46 километре трассы Владимир-Муром в Судогорском районе, столкнулись легковушка Nissan и "Газель", ехавшая с пассажирами из Красной Горбатки в областной центр. В микроавтобусе находилось 12 пассажиров, 7 из них - подростки.

- По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью", - сообщили "Интерфаксу" в УМВД по региону.

Пассажирка иномарки погибла, восемь человек из микроавтобуса доставлены в больницу для осмотра. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, движение по трассе затруднено.