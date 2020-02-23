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23.02.2020 10:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Группа Zdob si Zdub представила новый альбом в Москве и Петербурге

Текст, фото: Михаил Хорошилов
Молдавская этно-рок-группа Zdob si Zdub презентовала в двух российских столицах свой 11-й по счету альбом, получивший название Bestiarium. Сначала коллектив отыграл 21 февраля концерт в Москве, а на следующий день - в Санкт-Петербурге.

Новую пластинку поклонникам группы пришлось ждать долгие четыре года. И, надо признать, оно того стоило. Альбом получился с одной стороны разноплановым и содержательным, с другой - ритмично-зажигательным с привычной "здубовской" балканой. А потому, пляски в столичном "Главклубе" в пятницу не прекращались ни на минуту.

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
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Представленная пластинка содержит 14 композиций, и некоторые из них уже стали хитами. Например, Omul Liliac ("Чудо-Лилиак"), исполненная в Москве на русском языке. Или Statu-Palmă-Barbă-Cot, которую лидер "здубов" Роман Ягупов спел вместе cо зрителями, предварительно преподав небольшой урок молдавского языка. Невольно заставляющая двигаться балкана сменялась тяжелой и в некотором смысле психоделичной музыкой, при помощи трубы Валериу Мазылу, народных инструментов Виктора Дандеша и видеоинсталляции на большом экране превращавшая все происходящее в настоящий спектакль.

В какой-то момент пришло осознание, что это и есть наша жизнь, наполненная всем спектром чувств и эмоций - от веселья до грусти, от радости до печали, от спокойствия до тревоги. Этот список можно продолжать бесконечно, настолько глубока музыка коллектива, на первый взгляд, загримированная под беспечный молдавский фолк.

Роман Ягупов, как всегда, был харизматичен. Появившись последним из музыкантов на сцене в бутафорской волчьей шапке, он выдал мощный двухчасовой сет, объединив зал и зарядив его своей энергетикой. Зрители прыгали, пели, водили хороводы, а когда группа покинула сцену, неистово требовали еще. И благодарные музыканты вернулись.

К слову, образ фронтмена тесно связан с названием альбома - Bestiarium, то есть бестиарий, средневековый сборник статей по зоологии, сопряженный с мифами и легендами. Именно о героях такого сборника решили поведать музыканты, погрузив слушателей в сказочный мир его обитателей. Визуально пластинка оформлена соответствующим образом - на обложке красуется крылатый лев.

Обложка альбома Bestiarium. Фото: Официальный сайт Zdob si Zdub

Помимо песен из нового альбома "здубы" исполнили и свои старые хиты: Buna Dimineata, Miorița, Bunica Bate Doba, DJ Vasile и, конечно, кавер на "Кино" - "Видели ночь", принесший группе популярность в России. Впрочем, несмотря на известность, музыканты остаются простыми людьми, доступными для своих фанатов. Свидетельством тому стало то, как бас-гитарист Михай Гынку почти сразу после завершения концерта вышел к зрителям и пообщался со всеми желающими, никому не отказав в совместном селфи или автографе.

Часто бывает, что музыканты пишут свои лучшие песни в определенный жизненный период, а потом всю карьеру выезжают на этом материале. Со Zdob si Zdub совсем не так. Они как вино - с возрастом только лучше. А абсолютная эксклюзивность "здубов" - они не похожи ни на кого - делает их музыку вне времени. Новая пластинка и концерт в "Главклубе" это подтвердили.

Группа, название которой на русский переводится как звук ударов по барабану, решила не задерживаться в Москве. И уже на следующий вечер Zdob si Zdub дали концерт в Санкт-Петербурге. Дальше в их гастрольном графике значатся Румыния, Украина, Бельгия, Германия. Пока тур расписан до мая, а это значит, что у российских поклонников коллектива, возможно, еще будет шанс спеть вместе со "здубами" в этом году.

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