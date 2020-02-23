Как провести 23 февраля в Москве

В Музее Победы на Поклонной горе посетителям покажут письма военных лет, боевое обмундирование. В том числе и реквизит фильма "Подольские курсанты", премьера которого запланирована на май. Также будет работать лазерный тир.

А на ВДНХ стрелки могут посостязаться и в стрельбе из лука. Гостей будет встречать почетный караул в облачении воинов разных эпох. А на площади перед "Москвариумом" развернут выставку, посвященную потешным войскам.

В саду "Эрмитаж" для мужчин сегодня - бесплатный вход на каток. Отличный повод принять участие в семейных эстафетах на коньках и бесплатном мастер-классе по фристайлу.

Рекомендуется в этот день и посетить театры сети "Москино". Там бесплатно и без предварительной регистрации показывают легендарные фильмы о войне.