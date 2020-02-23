Под Липецком загорелся автобус с пассажирами

В результате пожара междугородного автобуса в Липецкой области никто не пострадал. Водитель и пассажиры покинули машину до прибытия пожарных, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о дыме в салоне рейсового автобуса, следовавшего с 30 пассажирами из Мичуринска в Грязи, поступило к спасателям в 09.36. На место происшествия были отправлены два расчета из ближайшей пожарной части.

К их прибытию автобус уже был полностью охвачен огнем, водитель и пассажиры (среди них было двое детей) эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидировали в 10.17.