Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о павших воинах

Новости

В Башкирии в массовом ДТП погибла женщина 13:37
WBC рассчитывает на третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером 13:34
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило сто человек 13:26
Под Калугой сгорела деревянная церковь 13:04
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани 13:04
Столичные службы переведены на усиленный режим работы 12:45
Под Липецком загорелся автобус с пассажирами 12:33
Девять человек пострадали в аварии автобуса под Владимиром 12:21
Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника отечества 12:00
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни 11:49
Семьям погибших при взрыве газа в Азове выплатят по миллиону рублей 11:48
В Болгарии впервые за 17 лет запретили марш неонацистов 11:38
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне 11:28
Сторонник теории плоской Земли Майкл Хьюз погиб в ходе полета на ракете 11:20
Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты 11:02
На Камчатке погибла известная дальневосточная журналистка 10:58
Экипаж спецборта МЧС, доставившего россиян из Японии, пройдет медосмотр 10:51
Трамп выложил в Twitter видеоролик с собой в виде болливудского героя 10:21
Володин поздравил защитников Отечества с праздником 09:51
Когда выезд на "встречку" не карается лишением прав 09:30
Видео: ссора водителей из-за парковки закончилась для зачинщика бедой 09:00
Российский боец ММА Тухугов одержал победу на турнире UFC в Новой Зеландии 08:45
Боксер Ананян посвятил победу над Матиасом погибшему летом Дадашеву 08:17
Названы полезные продукты, которые надо исключить после шести вечера 08:01
Шестеркин выдал очередную суперигру и помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе" 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
23.02.2020 12:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о павших воинах

Текст: Кира Латухина
По традиции в День защитника Отечества глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Михаил Метцель/ТАСС Михаил Метцель/ТАСС
Михаил Метцель/ТАСС

Военнослужащие президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах триколора и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Как провести 23 февраля в Москве

Владимир Путин постоял у мемориала некоторое время, склонив голову в память о погибших защитниках Отечества.

В церемонии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Букеты гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата возложили члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты
В Госдуме объяснили цели учений США по отражению "ядерного удара РФ"
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило сто человек
Логинов не примет участие в масс-старте на ЧМ
О'Брайен опроверг сообщения о "российском вмешательстве" в выборы
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным