Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о павших воинах

По традиции в День защитника Отечества глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Михаил Метцель/ТАСС
Военнослужащие президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах триколора и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".
Владимир Путин постоял у мемориала некоторое время, склонив голову в память о погибших защитниках Отечества.
В церемонии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Букеты гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата возложили члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.