Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

В ближайшие дни столичных жителей ждет так называемая "барическая пила", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Барической пилой" называют резкие колебания атмосферного давления, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. И в целом погода на предстоящей неделе не будет комфортной, считают специалисты. Колебаться будет не только давление, но и температура: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Все это будет сопровождаться снегом и гололедицей.

В целом же, полагают в центре погоды, март окажется теплее нормы на 2-5 градусов. Прихода климатической весны стоит ожидать в 20-х числах месяца.