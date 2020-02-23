Столичные службы переведены на усиленный режим работы

Городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 м/сек, мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.