Выставка "За пределами центра" в Москве покажет правдивую жизнь города

Есть ли жизнь за пределами центра города? Ответ на этот вопрос точно знают организаторы и участники совместного российско-австрийского выставочного проекта "За пределами центра", который объединил работы двух австрийских и пяти российских художников.

Выставка откроется 7 марта в столичном Культурном центре ЗИЛ, который и сам оказался запечатлен на работах австрийского художника. Появление этого многофункционального Дворца культуры среди экспонатов неслучайно - в 30-е годы он был самым большим домом культуры для рабочих завода имени И.А. Лихачева, а сегодня остается одним их самых значимых конструктивных строений столицы. Проект "Яркий. Социальный. Брутальный" известного австрийского фотохудожника Штефана Ола посвящен бетонной архитектуре 70-х годов и сравнивает изображения восьми внутренних помещений и внешних фасадов Культурного це нтра ЗИЛ с восемью австрийскими аналогами схожей архитектуры 70-х годов.

Австрийская художница Франци Крайс на жизнь городских районов смотрит глазами женщин. Ее проект "Finding Motherland" - это интервью дочерей, рассказывающих о жизни своих матерей. На выставке рядом с фотографиями участниц будут висеть наушники, и посетители смогут сами послушать реальные истории жизни российских и австрийских матерей.

Российский фотограф Дарья Аксенова на своих фотографиях рассказывает историю перемещения молодых москвичей между периферией и центром города. Тему продолжает Марго Овчаренко, которая в течение нескольких месяцев снимала женскую футбольную команду района Чертаново. Здесь не будет победных голов, зато будет обычная повседневная жизнь спортсменок за пределами футбольного поля.

Алла Мировская поделится с гостями выставки своим трогательным, личным взглядом на родной район Коньково, который по-новому раскрывается на фотографиях и рисунках московской художницы.

Сразу два проекта посвящены… МКАД. Российский фотограф Валерий Нистратов представит на выставке свои видеоролики и фотографии, а Маяна Насыбуллова со своими скульптурными работами в рамках проекта "Поверхность края" показывает гипсовые слепки рельефа, расположенного вдоль МКАДа.

Оценить творческий взгляд художников на город можно будет с 7 по 22 марта в Культурном центре ЗИЛ.