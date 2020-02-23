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23.02.2020 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке погибла известная дальневосточная журналистка

Текст: Татьяна Дмитракова

Сегодня трагически погибла 29-летняя журналистка Мария Нетребенко. Об этом сообщило информационное агентство "Камчатка", редактором которого была Мария.

Фото: vesti.ru
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Снегоход, за рулем которого была Мария Нетребенко, влетел в дерево. ДТП произошло в лесном массиве в районе трассы Морпорт - Аэропорт около 00.50 по местному времени. Водитель погибла на месте. Ее пассажирка Лейсан Латыпова госпитализирована с различными травмами, но ее жизни ничто не угрожает.

Мария Нетребенко приехала на Камчатку полгода назад. До этого она работала в средствах массовой информации в Хабаровском и Приморском краях, а также жила в странах Юго-Восточной Азии, готовя репортажи и статьи.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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