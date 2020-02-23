На Камчатке погибла известная дальневосточная журналистка

Сегодня трагически погибла 29-летняя журналистка Мария Нетребенко. Об этом сообщило информационное агентство "Камчатка", редактором которого была Мария.

Снегоход, за рулем которого была Мария Нетребенко, влетел в дерево. ДТП произошло в лесном массиве в районе трассы Морпорт - Аэропорт около 00.50 по местному времени. Водитель погибла на месте. Ее пассажирка Лейсан Латыпова госпитализирована с различными травмами, но ее жизни ничто не угрожает.

Мария Нетребенко приехала на Камчатку полгода назад. До этого она работала в средствах массовой информации в Хабаровском и Приморском краях, а также жила в странах Юго-Восточной Азии, готовя репортажи и статьи.