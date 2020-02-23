Приморский силач Иван Савкин сдвинул 8-тонный военный тягач

Сегодня на Центральной площади города Владивостока приморский силач-рекордсмен Иван Савкин провел традиционное показательное выступление: "взял на буксир" военный тягач трехмостовый "Урал" массой восемь тонн.

Свидетелями события стали многочисленные зрители: жители и гости Владивостока активно поддерживали силача.

Военная машина поддалась Ивану с первой попытки. В итоге он отбуксировал "Урал" на расстояние десять метров.

Как заявил Савкин, сегодняшнее мероприятие - это "легкая тренировка". В мае 2020 года приморец планирует отбуксировать большой теплоход Камчатского морского пароходства.