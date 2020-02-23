Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва достигли Бурятии

Военнослужащие Восточного военного округа, участники уникального комбинированного перехода Хабаровск - Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили столицу Республики Бурятия. Об этом "Российской газете" сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

На мемориале Победы в городе Улан-Удэ была организована торжественная встреча военнослужащих, после чего участники перехода с ветеранами, юнармейцами почтили память павших на полях сражений 1941-1945 годов и возложили венки и цветы к мемориальному комплексу "Победа".

Для горожан и гостей Улан-Удэ организована выставка вооружения и военной техники. В частности, на ней представлены ЗРК "Оса-АК", РСЗО "Град", БТР-80, БРДМ, армейский мотовездеход АМ-1, БПЛА "Орлан-10", бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр". Участники мероприятия смогли увидеть показательное выступление военнослужащих разведывательных подразделений, которые продемонстрировали приемы рукопашного боя со стрельбой холостыми боеприпасами, взрывами имитации.

Кроме того, был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Для посетителей выставки военнослужащие приготовили "солдатскую" кашу и чай.

Напомним, старт переходу военнослужащих Восточного военного округа был дан в Хабаровске 28 января. Общая протяженность маршрута - 8492 километра.

В Бурятии участники перехода будут находиться до 27 февраля, после чего отправятся в Иркутскую область.