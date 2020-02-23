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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва достигли Бурятии

Текст: Татьяна Дмитракова

Военнослужащие Восточного военного округа, участники уникального комбинированного перехода Хабаровск - Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили столицу Республики Бурятия. Об этом "Российской газете" сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Фото: Вадим Жернов/РИА Новости
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На мемориале Победы в городе Улан-Удэ была организована торжественная встреча военнослужащих, после чего участники перехода с ветеранами, юнармейцами почтили память павших на полях сражений 1941-1945 годов и возложили венки и цветы к мемориальному комплексу "Победа".

Для горожан и гостей Улан-Удэ организована выставка вооружения и военной техники. В частности, на ней представлены ЗРК "Оса-АК", РСЗО "Град", БТР-80, БРДМ, армейский мотовездеход АМ-1, БПЛА "Орлан-10", бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр". Участники мероприятия смогли увидеть показательное выступление военнослужащих разведывательных подразделений, которые продемонстрировали приемы рукопашного боя со стрельбой холостыми боеприпасами, взрывами имитации.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Кроме того, был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Для посетителей выставки военнослужащие приготовили "солдатскую" кашу и чай.

Напомним, старт переходу военнослужащих Восточного военного округа был дан в Хабаровске 28 января. Общая протяженность маршрута - 8492 километра.

В Бурятии участники перехода будут находиться до 27 февраля, после чего отправятся в Иркутскую область.

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