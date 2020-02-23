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23.02.2020 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи рассказали, как спасли девочку размером с шариковую ручку

Текст: Дина Непомнящая
Маленькое чудо совершили врачи-неонатологи в Республике Бурятия. Им удалось выходить девочку, которая родилась на 23 неделе беременности весом всего в 500 граммов. В длину эта крошка была чуть больше обычной шариковой ручки.
Фото: пресс-служба Минздрава Бурятии Фото: пресс-служба Минздрава Бурятии
Фото: пресс-служба Минздрава Бурятии

Младенец может легко уместиться в ладонях взрослого человека. Из-за опасно низкой массы тела таких новорожденных врачи называют "экстремалы". Кстати, экстремально низким считается вес меньше одного килограмма. Нормальным - от двух килограммов.

Фото: iStock
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"Самая большая опасность в этот момент легкие. Они недоразвиты, и малыш не может сразу самостоятельно дышать. Медикам приходится их расправлять", - рассказала корреспонденту "РГ" представитель министерства здравоохранения Бурятии Туяна Лыгденова.

По-настоящему ювелирная работа, с которой в регионе успешно справляются. Ежегодно здесь рождается шесть-семь десятков деток-"экстремалов".

"В последнее десятилетие достигнуты серьезные успехи в выхаживании таких младенцев. Большинство из них получает хорошие шансы на жизнь, - отмечает заместитель главного врача по педиатрической помощи Республиканского перинатального центра Олег Миткинов. - В нашем центре созданы условия для выхаживания даже самых экстремальных крох с массой 500 грамм или чуть более, но каждый такой случай остается уникальным. Проходит несколько месяцев, в течение которых ребенок учится жить самостоятельно - дышать, кушать".

Нашей маленькой героине тоже потребовалось немало времени, чтобы врачи смогли со спокойной душой отпустить ее домой. Лишь спустя четыре месяца после рождения, когда она достигла веса в 2,6 килограмма ее отдали счастливым родителям. Они поблагодарили медиков и попросили не разглашать их имена.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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