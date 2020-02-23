В Башкирии в массовом ДТП погибла женщина

В Белорецком районе на 198-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, вблизи села Серменево, столкнулись Daewoo Nexia и Ford Focus, за рулем которых находились женщины.

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, 33-летняя жительница Белорецкого района, управлявшая Daewoo Nexia, скончалась на месте аварии. Удар был страшной силы. Части автомобиля раскидало на несколько метров вокруг.

После столкновения с Daewoo Ford Focus под управлением 27-летней женщины откинуло на Skoda Rapid.

Все находившиеся в машинах остались живы, однако для того чтобы вызволить двоих человек из салона Ford, понадобилась помощь спасателей, которых вызвали очевидцы.

Пострадавшие доставлены в больницу. За медицинской помощью обратился и 36-летний водитель Skoda.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняются.