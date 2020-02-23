Новости

В Японии умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess 18:32
В Сочи завершился первый чемпионат Лиги боевого самбо 18:32
Путин отметил заслуги российских военных в Сирии 18:14
Вышел трейлер сериала с Риз Уизерспун "И повсюду тлеют пожары" 17:52
Кинонеделя в цифрах: "Лёд 2" стал самым кассовым фильмом 2020 года в РФ 17:44
Китайские спортсменки стали лидерами на этапе КМ в "Раубичах" 17:43
Британия поменяет цвет паспортов после Brexit 17:39
Вышел трейлер "Безупречного" с Хью Джекманом 17:37
В Татарстане обнаружили превышение хлора в бассейне, где отравились люди 17:35
Сборная звезд покинула финал Кубка Легенд в знак протеста против судейства 17:32
Число зараженных на лайнере Diamond Princess увеличилось на 50 человек 17:30
Логинов не будет возвращать изъятые итальянской полицией вещи 17:19
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом 17:16
Вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между РФ и Катаром 17:12
Большунов упустил победу в "Ски-туре", уступив шестерым норвежцам 17:10
Билл Хатфилд стал самым старым моряком, совершившим кругосветку в одиночку 16:53
В Италии ребенок пришел на карнавал в костюме Гитлера 16:44
Медведев написал в Facebook поздравление с Днем защитника Отечества 16:43
Остановит любого: в США оценили "странный" российский калибр 16:28
В Ярославском спортклубе утонул мужчина 16:26
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету 15:50
Отслужили: сколько стоят подержанные внедорожники, пришедшие из армии 15:40
В Турции в результате землетрясения погибли 9 человек 15:39
Ломбардия закрывает школы из-за коронавируса 15:32
Шторм в Новгородской области оставил без света три тысячи человек 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
23.02.2020 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане обнаружили превышение хлора в бассейне, где отравились люди

Текст: Евгений Петров

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Татарстану установили, что концентрация хлора в воздухе в бассейне, в котором отравились люди, превышала предельно-допустимые нормы в три раза.

Фото: iStock
В Петербурге младенец отравился наркотиками

При этом вода соответствовала установленным требованиям, сообщает пресс-служба управления. Информация об отравлении 18 человек парами хлора поступила в Набержночелнинский территориальный отдел Роспотребнадзора вчера, 22 февраля, в 22.45 часов.

Инцидент произошел на базе отдыха, расположенной в Национальном парке в Боровецком лесу. В больницу госпитализировали шесть детей и одного взрослого. Их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время проводится расследование причин случившегося. На работу бассейна наложен временный запрет. Проверку по факту инцидента начала прокуратура Тукаевского района Татарстана.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Путин поддержал идею проведения четырехстороннего саммита по Сирии
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты
В Госдуме объяснили цели учений США по отражению "ядерного удара РФ"
Ломбардия закрывает школы из-за коронавируса
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников