В Татарстане обнаружили превышение хлора в бассейне, где отравились люди

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Татарстану установили, что концентрация хлора в воздухе в бассейне, в котором отравились люди, превышала предельно-допустимые нормы в три раза.

При этом вода соответствовала установленным требованиям, сообщает пресс-служба управления. Информация об отравлении 18 человек парами хлора поступила в Набержночелнинский территориальный отдел Роспотребнадзора вчера, 22 февраля, в 22.45 часов.

Инцидент произошел на базе отдыха, расположенной в Национальном парке в Боровецком лесу. В больницу госпитализировали шесть детей и одного взрослого. Их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время проводится расследование причин случившегося. На работу бассейна наложен временный запрет. Проверку по факту инцидента начала прокуратура Тукаевского района Татарстана.