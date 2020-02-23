Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани

Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.

Среди них есть один ребенок. Их поместили на карантин в Республиканской инфекционной больнице. Пробудут они там как минимум 14 дней. В больнице их навестили президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Минниханов пообещал обеспечить россиян всем необходимым.

Глава республики пояснил, что поскольку четверо из эвакуированных - татарстанцы было принято решение всех восьмерых эвакуированных граждан России разместить в Казани. Тем более что в РКИБ есть все необходимые условия для их лечения и содержания.

Как рассказа Анна Попова, для каждого их бывших пассажиров лайнера отвели отдельные бокс. Весь блок, где они разместились, находится под охраной Росгвардии.

Как ранее сообщала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, у троих из восьми россиян, которые находились на круизном лайнере, был выявлен коронавирус. Заболевание у них протекает в легкой форме.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае, в 12-миллионном городе Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. С момента появления вируса в Китае умерло 2444 человек, число заразившихся составило 77 тысяч, из них выздоровели почти 22,7 тысяч человек.