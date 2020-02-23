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23.02.2020 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шторм в Новгородской области оставил без света три тысячи человек

Текст: Марина Ледяева

В Новгородской области из-за ураганного ветра остались без электроснабжения 62 населенных пункта, в которых проживает более трех тысяч человек.

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Как сообщает ГУ МЧС по Новгородской области, социально значимые учреждения отключение не затронуло. Свет погас на территории восьми районов Новгородчины вечером 22 февраля. Ураган бушевал всю ночь, порывы ветра достигали 22 метров в секунду. К полудню 23 февраля обесточенными оставались 11 районов.

Последствия ночного шторма ликвидируют 33 бригады в составе 137 человек и 33 единиц техники. Восстановить электроснабжение планируется к 18.00 23 февраля.

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