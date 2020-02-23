Семьям погибших при взрыве газа в Азове выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве газа жителей Азова Ростовской области получат по одному миллиону рублей. Об этом "РГ" сообщили в правительстве региона.

Также 400 тысяч рублей выплатят жительница дома, пострадавшей в результате ЧП, которое произошло в минувшую субботу. Об этом на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям в Азове сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Сегодня специалисты должны дать заключение о возможности возвращения в свои квартиры жильцов из двух уцелевших подъездов. Как известно, взрыв в трехэтажном жилом доме в Азове прогремел на последнем этаже. В результате погибли два человека, один пострадал, 49 было эвакуировано.

Причины трагедии выясняют следственные органы, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Но уже сейчас губернатор области потребовал уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации, сотрудники которой, по его информации, не спешили реагировать на заявки жителей.