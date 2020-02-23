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23.02.2020 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семьям погибших при взрыве газа в Азове выплатят по миллиону рублей

Текст: Алена Ларина

Семьи погибших при взрыве газа жителей Азова Ростовской области получат по одному миллиону рублей. Об этом "РГ" сообщили в правительстве региона.

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Также 400 тысяч рублей выплатят жительница дома, пострадавшей в результате ЧП, которое произошло в минувшую субботу. Об этом на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям в Азове сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Сегодня специалисты должны дать заключение о возможности возвращения в свои квартиры жильцов из двух уцелевших подъездов. Как известно, взрыв  в трехэтажном жилом доме в Азове прогремел на последнем этаже. В результате погибли два человека, один пострадал, 49 было эвакуировано.

Причины трагедии выясняют следственные органы, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Но уже сейчас губернатор области потребовал уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации, сотрудники которой, по его информации, не спешили реагировать на заявки жителей.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах

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