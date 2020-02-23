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23.02.2020 19:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка

Текст: Мария Лисина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тюменской областной клинической больнице № 2 провели экстренную операцию пятилетней девочке в состоянии септического шока.

Фото: пресс-служба Минздрава Бурятии
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Врачи предположили, что причиной послужил предмет, который малышка могла проглотить ранее. Рентген и МРТ подтвердили эту теорию. За жизнь пациентки доктора боролись несколько часов.

- Это очень тяжелое состояние, вытащить из которого пациента крайне непросто. Но мы всем детским стационаром не сдавались: делали все, что могли, чтобы спасти ребенка, - рассказал Валерий Чевжик, детский хирург высшей категории.

Уже в ходе операции выяснилось, что заколка-невидимка, попавшая в пищевод девочки, застряла в двенадцатиперстной кишке, а затем оказалась в почке.

Всего в операции участвовали пятеро врачей: два хирурга и три анестезиолога. После операции ребенок еще три недели провел в реанимации.

Сейчас жизни маленькой пациентки ничего не угрожает: ее уже выписали из стационара и отправили на реабилитацию.

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