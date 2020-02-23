В праздники многие любят порадовать себя и близких сладкими угощениями. Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание, чтобы не прогадать с покупкой торта или пирожного.

Прежде всего надо внимательно изучить состав изделия. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, "улучшить" вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид. Поэтому он заменил натуральные компоненты на искусственные, а они вредны для организма.

Важна дата изготовления. Кондитерские изделия без крема хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом или с фруктовой отделкой, со сливочным кремом, в том числе пирожное "Картошка" - 36 часов. А с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок всего 6 часов.

Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных магазинах, где созданы условия для их полноценного хранения (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины). Лучше покупать отечественные сладости, ведь импортный товар слишком долго транспортируется, поэтому в нем много стабилизаторов. А это уже не натуральный продукт.