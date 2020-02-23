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23.02.2020 17:55
Рубрика: Спорт

Российская команда выиграла Азиатский чемпионат серии Ле-Ман

Текст: Николай Максимов
Фото: Пресс-служба G-Drive Racing
Фото: Пресс-служба G-Drive Racing

Команда G-Drive Racing, за которую выступает российский пилот Роман Русинов, в первом же сезоне сумела выиграть титул чемпиона Азиатской серии Ле-Ман.

Накануне последнего этапа, который прошел воскресенье в Таиланде, экипаж команды G-Drive Racing, в который входят Роман Русинов, Леонард Хогенбом и Джеймс Френч, опережали конкурентов на 9 очков. Поэтому для того, чтобы одержать итоговую победу от команды команде не было нужно, во что бы то ни стало побеждать, а нужно было не сильно отстать от преследователей на финише.

И команда G-Drive Racing уверенно провела решающий уик-энд чемпионата на автодроме "Чанг" в Бурираме, не упустив своего преимущества. Четырехчасовой марафон экипаж на прототипе Aurus 01 надежно завершил на втором месте, которое гарантировало российской команде чемпионство по итогам ее дебютного сезона в Азиатской серии Ле-Ман.

Этот титул стал уже пятым для G-Drive Racing в международных гонках на выносливость и первым в автоспортивной истории Aurus.

"После победы в чемпионате мира по гонкам на выносливость и трех титулов в Европейской серии Ле-Ман команда G-Drive Racing добилась нового блистательного триумфа, выиграв с первой попытки с двумя победами в гонках чемпионат Азиатской серии Ле-Ман. Это в очередной раз подтверждает, что наша команда - лучшая в категории LMP2! В финальной гонке нашей главной задачей было надежно финишировать на второй позиции, чтобы гарантировать итоговую победу", - сказал пилот и менеджер чемпионов Роман Русинов.

Теперь команда готовится к старту Европейской серии Ле-Ман, первый этап которой состоится 5 апреля в испанской Барселоне.

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